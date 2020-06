The Art of Darksiders Genesis annoncé pour début juillet

Disponible depuis le 14 février 2020 sur Nintendo Switch, Darksiders Genesis s'apprête à recevoir son artbook officiel. Baptisé The Art of Darksiders Genesis ce livre sera disponible en Amérique du Nord à compter du 7 juillet 2020 et vous coûtera la modique somme de 50$ (fdp non inclus). Pour en apprendre davantage sur ce dernier, nous vous laissons un bref descriptif ci-dessous :

Darksiders : Genesis est un jeu d'action/aventure qui se fraye un chemin à travers des hordes de démons, d'anges et de tout ce qui se trouve entre les deux, sur le chemin de l'enfer et du retour, avec des armes à feu et des épées qui se balancent. Présentant le cavalier de l'Apocalypse Strife et le retour de son frère War, Genesis donne aux joueurs un regard sur le monde des Darksiders avant les événements de l'Apocalypse.

The Art of Darksiders Genesis rassemble les illustrations épiques qui se cachent derrière ce nouvel épisode unique de la franchise, et comprend des dessins de personnages, des concepts bruts, des environnements, des story-boards, et bien plus encore. Darksiders Genesis annonce également le retour du créateur de la série Joe Madureira (Battle Chasers, Uncanny X-men) aux côtés de son studio de développement, Airship Syndicate.