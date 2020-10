The Amazing American Circus vous en mettra plein les yeux courant 2021 sur Nintendo Switch

Sauvez un cirque de la faillite en en prenant les commandes dans le nouveau jeu signé Crossroads Inn, et Juggler Games : The Amazing American Circus. Mélange de jeu de carte, de gestion et d'aventure, vous pourrez prendre la route des Etats-Unis aux commandes de votre cirque ambulant dans le courant de l'année 2021. En attendant davantage d'informations sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel accompagné de son trailer de présentation.

The Amazing American Circus est un mélange unique de jeu de cartes, tycoon et de jeu d'aventure. Construisez un cirque errant, collectionnez un solide jeu de cartes, rassemblez une fantastique troupe d'artistes et d'interprètes et voyagez à travers les États-Unis du 19e siècle. Osez défier le légendaire P.T. Barnum et montez le spectacle le plus incroyable d'Amérique !

"Chez Klabater, nous sommes fascinés par l'histoire. Nous développons et publions des jeux narratifs qui décrivent des moments importants et stimulants de la vie. Nous nous concentrons actuellement sur la période turbulente de la fin du 19e et du début du 20e siècle. The Amazing American Circus marque un troisième chapitre audacieux dans notre projet ambitieux de jeux combinant des récits captivants de cette époque avec une direction artistique frappante et un gameplay convaincant. Les jeux les plus vendus We. The Revolution et Help Will Come Tomorrow étaient les deux premiers chapitres." a déclaré Michal Gembicki, PDG de Klabater.

«Votre pire crainte est l'indifférence du public. Votre meilleure arme est un divertissement éblouissant. Vos artistes sont votre armée. Accrochez-vous, le cirque arrive en ville ! »

The Amazing American Circus raconte l'histoire du divertissement le plus emblématique de l'histoire américaine. Les États-Unis, à leur âge d’or, sont un lieu mouvementé où de graves problèmes sociaux et une croissance économique rapide se mèment à l'arrivée des chemins de fer et l'industrialisation. Sur la côte Est, une métropole moderne voit le jour, tandis qu'à l'ouest, cowboys, barons voleurs et fermiers se battent pour une part du nouveau rêve américain. Une nouvelle ère approche et c'est peut-être le meilleur moment pour un cirque ambulant.

« The Amazing American Circus allie notre vision artistique unique à une conception de gameplay méticuleuse », a déclaré Łukasz Janczuk de Juggler Games. « My Memory of Us était une histoire importante de deux enfants échappant à un système oppressif à travers des puzzles logiques variés. Avec The Amazing American Circus, nous voulons offrir un monde exotique d'artistes pionniers, accompagné d'un jeu de cartes stimulant et d'un système de gestion agréable. »

Vous incarnez un propriétaire de cirque ambulant en difficulté. À travers votre histoire personnelle et comportant des choix multiples, The Amazing American Circus révèle les mystères derrière une forme de divertissement liée à la culture américaine.

Offrez un spectacle parfait dans un duel de cartes entre vous et le public. L'ennui est votre ennemi et vos performances et astuces sont vos meilleures armes. Choisissez judicieusement vos cartes et essayez de comprendre l'humeur de la foule. En tant que propriétaire de cirque itinérant, vous devez également rechercher de nouveaux membres pour la troupe. Au cours de vos voyages, vous essaierez de rassembler une équipe d’artistes exotiques. Pourrez-vous présenter les meilleurs spectacles et gagner l’approbation du public ou échouerez-vous ?

Un scénario unique rempli d'histoires d'amour, d'ennemis haineux et de spectacles magnifiques appuyés par des publics et des quêtes stimulants, le tout enveloppé dans un style d'écriture qui ressemble aux « dime novels » du début du 20e siècle - c'est ce que propose The Amazing American Circus.

Ce que The Amazing American Circus offre :

Sauvez un cirque délabré , rassemblez une troupe d'artistes et osez défier le plus grand showman du monde - P.T Barnum lui-même.

, rassemblez une troupe d'artistes et osez défier le plus grand showman du monde - P.T Barnum lui-même. Profitez d'un jeu de cartes original et stimulant . Vous affronterez vos plus grands ennemis, l'ennui du public et la stagnation.

. Vous affronterez vos plus grands ennemis, l'ennui du public et la stagnation. Rassemblez un groupe d'artistes extraordinaires et d'individus torturés, chacun doté de sa propre histoire et voyagez à travers les États-Unis du XIXe siècle.

extraordinaires et d'individus torturés, chacun doté de sa propre histoire et voyagez à travers les États-Unis du XIXe siècle. Laissez-vous tenter par une histoire qui se déroule dans la période mouvementée de la révolution industrielle et de la fin de l'ère du Far West et plongez dans le monde à la fois magnifique et sombre du folklore américain

qui se déroule dans la période mouvementée de la révolution industrielle et de la fin de l'ère du Far West et plongez dans le monde à la fois magnifique et sombre du folklore américain Plus de 100 véritables personnages historiques et légendaires de la fin du 19e et 20e siècle à rencontrer, tels que John D. Rockefeller, Susan B. Anthony ou Nikola Tesla.

et légendaires de la fin du 19e et 20e siècle à rencontrer, tels que John D. Rockefeller, Susan B. Anthony ou Nikola Tesla. Découvrez une bande-son épique inspirée de la musique de cirque classique.

The Amazing American Circus sortira en 2021. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et nouvelle génération.