The Adventures of Elliot: The Millennium Tales attendu pour 2026 sur Nintendo Switch 2

Parmi les titres qui ont marqué l'année 2025, on en aurait presque oublié l'annonce de Square Enix concernant son nouvel Action-RPG en HD-2D : The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Pour rappel, le titre a eu le droit à sa démo sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 en juillet dernier, et il est resté très discret depuis. Le producteur du jeu Naofumi Matsushita a profité des habituels vœux de bonne année pour annoncer que le titre sortira bien en 2026 . Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous lancer dans la démo du jeu en attendant davantage d'informations dans les semaines à venir.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, a brand new action RPG from the creators of Octopath Traveler and Bravely Default, launches later this year!



Follow @HD2DGames for more. pic.twitter.com/NojJOq6pUb — Square Enix (@SquareEnix) January 4, 2026

Source : Nintendo