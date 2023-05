That's My Family: Family Fun Night - Les grands classiques du jeu de société disponibles sur Nintendo Switch

Les grands classiques du jeu de société se sont réunis dans une cartouche à destination de la Nintendo Switch. That's My Family: Family Fun Night est enfin disponible en version dématérialisée et en version physique.

À propos de Family Fun Night :

Family Fun Night est le premier jeu de That's My Family à proposer à la fois des jeux de plateau originaux et des jeux classiques ayant rythmé votre enfance ! Jouez à 14 jeux différents, de Serpents et échelles au jeu des petits chevaux, en passant par les échecs et 4 à la ligne, ainsi que de nombreux autres jeux. Vous avez envie de nouveauté ? Essayez nos jeux originaux tels que Rois des envahisseurs. Défiez votre famille et vos amis dans le mode multijoueur local ou entraînez-vous contre l'IA !

Caractéristiques principales :

14 jeux classiques et modernes, 14 univers différents

Chaque jeu propose un cadre unique inspiré de l'histoire, de la mythologie et de la culture populaire. Jouez aux échecs dans le thème de la mythologie grecque, battez vos amis dans une partie de 4 à la ligne préhistorique, détruisez des châteaux fantastiques dans Rois des Envahisseurs, explorez la jungle sud-américaine dans Serpents et échelles et bien plus encore !

Défiez votre famille et vos amis !

Selon le jeu que vous choisissez, jouez avec jusqu'à 2 ou 4 joueurs en mode multijoueur local. Vous n'avez qu'une seule manette ? Grâce à notre mécanique « pass and play », vous pourrez jouer à la plupart des jeux de That's My Family en mode multijoueur local, en vous passant la manette ! Vous voulez vous entraîner ? Vous pouvez jouer contre l'IA avant de vous mesurer à vos proches !

6 personnages différents

Incarnez un membre de votre nouvelle famille : le grand-père, la grand-mère, la mère, père, le garçon ou la fille. Chaque personnage a une tenue à thème pour chaque mini-jeu !

N'oubliez pas de faire des pauses entre les parties

Explorez votre appartement pour choisir vos jeux préférés, pour changer de personnage et pour profiter de la vue !

C'est l'heure de la Family Fun Night ! Revivez des soirées en famille d'époques et d'environnements différents !