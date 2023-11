TEVI - Metroidvania et Bullet-Hell se rencontrent sur Nintendo Switch

Développé par CreSpirit et édité par Neverland Entertainment, TEVI propose un concept original, un jeu mêlant Metroidvania et Bullet-Hell, deux genres que tout semble opposer. Attendu pour le 30 novembre sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Combinez des mouvements rapides avec des attaques rapides pour enchaîner des Backflip Slashs, des Air Dashes et des Dagger Throws dans des Air Combos paralysants afin de briser les ennemis et d'obtenir des scores de combo plus élevés. Le système de difficulté dynamique de TEVI s'adapte à la progression des joueurs, garantissant qu'aucun ennemi n'est trop difficile à vaincre, tout en présentant un défi pour les joueurs qui apprennent rapidement. Les joueurs peuvent cependant changer de niveau de difficulté à tout moment, en optant pour le mode Expert pour un véritable défi, ou en baissant le niveau pour une expérience centrée sur la narration captivante qui se déroule dans des environnements magnifiques.