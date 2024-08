Tetris Forever - Un bout d'histoire du jeu vidéo arrive sur Nintendo Switch

Plus de 40 années d'existence, et pourtant, Tetris sait toujours autant rassembler les joueurs de tous les horizons. C'est à l'occasion du dernier Nintendo Direct que Tetris Forever a été annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour la fin d'année 2024, le titre est une compilation de plusieurs titres de la licence, couplé à plus de 90 minutes de documentaires et une toute nouvelle variante de jeu Tetris créée par Digital Eclipse. Attendu d'ici la fin de l'année 2024, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Découvrez l'extraordinaire histoire vraie de Tetris dans plus de 90 minutes de documentaires inédits. Explorez l'amitié de toute une vie et le partenariat créatif entre le créateur de Tetris, Alexey Pajitnov, et le fondateur de The Tetris Company, Henk Rogers, et plongez dans l'odyssée remarquable qui a donné naissance à l'un des jeux les plus emblématiques de l'histoire.



Traversez quatre décennies de Tetris avec plus de 15 jeux classiques jouables, dont plusieurs sortent pour la première fois en dehors du Japon. Voyez où tout a commencé en 1984 avec une reconstitution fidèle de la première version de Tetris sur l'ordinateur Electronika 60 ; affrontez vos amis dans le jeu multijoueur favori Tetris Battle Gaiden ; créez des explosions massives pour dégager les lignes dans Super Tetris 2 + Bombliss, et bien d'autres expériences de jeu mémorables.

Tetris Forever présente un tout nouveau jeu de Tetris avec Tetris Time Warp ! Dans cette variante originale de Digital Eclipse, les joueurs passeront d'une époque à l'autre de Tetris en temps réel pour découvrir une variété de graphismes, de styles de jeu et de mécanismes de jeu classiques.



Les principales caractéristiques de Tetris Forever sont les suivantes :

Le jeu qui a tout déclenché : Digital Eclipse a préparé une recréation authentique de la première version de Tetris, créée par Alexey Pajitnov sur un système informatique soviétique « Electronika 60 ». Découvrez l'aspect et la convivialité de Tetris tel qu'Alexey l'avait imaginé en 1984.



Chronologie interactive : Explorez un musée virtuel avec des documents d'archives, notamment des vidéos, des photos, des publicités originales et des jeux restaurés en haute définition et présentés chronologiquement.



La véritable histoire de Tetris : avec plus de 90 minutes de documentaires inédits produits par Area 5 - les créateurs d'Outerlands, Grounded : The Making of The Last of Us et Grounded II : Making The Last of Us Part II, découvrez la véritable histoire de Tetris dans sa forme la plus pure.



Un tout nouveau jeu Tetris : Tetris Time Warp, une toute nouvelle variante de Tetris créée par Digital Eclipse, permettra à quatre joueurs de passer d'une époque à l'autre en temps réel pour découvrir une variété de styles graphiques et de mécanismes de jeu mémorables !