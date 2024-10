TETRIS Forever - 40 ans d'histoire dans une nouvelle compilation attendue sur Nintendo Switch

Increvable, c'est littéralement le mot qui définit la licence TETRIS qui traverse les décennies et qui arrive à toujours les joueurs de toutes les générations. Dernier opus en date signé Digital Eclipse et The Tetris Company, Tetris Forever propose aux joueurs une compilation d'ancien titres dénommée TETRIS Forever. Le dernier trailer du jeu nous permet de découvrir notamment le nouveau mode multijoueur qui sera proposé dans le titre qui sera disponible le 12 novembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Les joueurs de Tetris Time Warp commencent dans l'ère moderne de Tetris. Mais il y a un hic : lorsqu'ils rencontrent un Tetrimino Time Warp, ils remontent le temps jusqu'à une époque antérieure des 40 ans d'histoire du jeu légendaire ! Ils devront passer d'un mode de jeu « 1984 », dérivé du Tetris original sur l'ordinateur soviétique « Electronika 60 », à un mode de jeu « 1989 » de l'ère des ordinateurs de poche en noir et blanc, et à un mode de jeu « 1993 » de la série explosive Bombliss. En mode multijoueur, jouez avec jusqu'à quatre amis et affrontez les différentes époques de Tetris en temps réel ! Dans la bande-annonce de type « journal du développeur » publiée aujourd'hui, Jason Cirillo, concepteur et programmeur en chef de Tetris Time Warp, s'entretient avec Mike Mika, directeur du studio Digital Eclipse, sur la façon dont l'action de Tetris Time Warp, qui consiste à sauter des époques et à remonter le temps, a vu le jour, et donne un aperçu de ses différents modes solo et multijoueur.