TetherGeist désormais disponible sur Nintendo Switch

Le studio indépendant derrière TetherGeist a annoncé la sortie officielle de son platformer de précision narratif sur Nintendo Switch et supports concurrents. Après un passage remarqué au gamescom latam BIG Festival, le titre invite les joueurs à découvrir une aventure exigeante mais accessible, portée par une direction artistique chaleureuse et une approche centrée sur la persévérance plutôt que le combat.

À PROPOS DE TETHERGEIST

TetherGeist est un platformer de précision bienveillant sur Mae, son compagnon spirituel Bao, et un pèlerinage initiatique où la progression naît de la curiosité, de la persévérance et de l’autonomie.

Un platformer sur la progression, pas le combat : Chaque défi de TetherGeist se surmonte grâce au timing, à l’élan et à des déplacements précis dans cette aventure sans combat.

Projection Astrale, une maîtrise expressive : Mae utilise Bao pour projeter son esprit et se frayer un chemin dans le monde de manière inventive. Chaque chapitre ajoute de nouvelles mécaniques de déplacement à explorer.

Un design exigeant mais bienveillant : Des points de contrôle fréquents et des tentatives instantanées rendent l’expérience plus indulgente, encourageant l’expérimentation et la progression.

La représentation compte : Le jeu aborde le handicap, les dynamiques sociales et la spiritualité. Le handicap moteur de Mae façonne son voyage, Foyal lutte avec sa foi, et les PNJ reflètent des cultures, identités et classes diverses. Beaucoup ont été conçus avec les contributeurs Kickstarter.

Des personnages qui résonnent : Le cœur de TetherGeist, ce sont ses gens. Les joueurs rencontrent des PNJ aux personnalités riches, aux origines diverses et aux épreuves marquantes. Relations, interactions et choix donnent de la profondeur au monde, rendant chaque rencontre mémorable.