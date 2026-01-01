Tester des accessoires Konix pour Nintendo Switch 2, sans préjugés

J’aborde rarement les accessoires sans une certaine méfiance. Non pas parce qu’ils seraient inutiles, mais parce qu’ils sont souvent pensés comme des ajouts périphériques, rarement essentiels, parfois redondants avec l’offre officielle de Nintendo. De mon côté, j’étais déjà plutôt bien équipé en accessoires Nintendo officiels, notamment pour la pochette de transport et le protège-écran. En revanche, je n’avais ni grande sacoche capable d’accueillir le dock, ni chargeur Joy-Con dédié, ni volants pour Mario Kart.

C’est donc davantage par curiosité que par besoin immédiat que j’ai accepté de tester plusieurs accessoires Konix pour Nintendo Switch. L’idée n’était pas de remplacer à tout prix mon équipement existant, mais de comparer, de voir ce qui tient la route, ce qui apporte un vrai confort et ce qui relève davantage du bonus. L’exercice est d’autant plus intéressant que les accessoires Konix sont volontairement proposés à des tarifs inférieurs à ceux de Nintendo. Reste alors une question simple mais essentielle, ce positionnement plus accessible se paie-t-il sur la qualité ?

La grande sacoche Konix, transporter “tout” enfin possible

La Big Carry Case est sans doute l’accessoire le plus marquant du lot. Elle permet de transporter la Nintendo Switch, son dock, les câbles et plusieurs accessoires dans un seul et même ensemble. Sur le papier, c’est exactement ce qui manquait à mon équipement jusque-là. À l’usage, tout tient effectivement sans problème. J’ai pu transporter ma Nintendo Switch pendant les fêtes, sur plusieurs déplacements, sans ressentir de fragilité particulière. Après plusieurs jours d’utilisation et de manipulations répétées, rien n’a bougé, ni dans les rangements ni dans la tenue générale de la sacoche.

Le rangement intérieur est bien pensé, les compartiments sont logiques et l’ensemble inspire confiance. Il y a néanmoins un point qui surprend immédiatement : la console doit être placée “nue” dans la sacoche. Lorsqu’on a l’habitude d’utiliser une pochette, qu’elle soit officielle Nintendo ou Konix, ce choix peut déstabiliser. D’autant plus que si l’on conserve cette pochette, la Switch ne rentre plus ensuite dans la grande sacoche. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est un compromis à accepter. Malgré cela, la Big Carry Case remplit parfaitement son rôle. Elle répond à un besoin précis, que Nintendo ne couvre pas directement et le fait sérieusement.

Le chargeur Joy-Con, utile… à partir d’un certain point

Le chargeur Joy-Con Konix est un accessoire que je n’aurais probablement jamais acheté de moi-même. Avec une seule paire de Joy-Con, son intérêt reste limité. En revanche, dès que l’on possède deux paires ou plus, son utilité devient évidente. Branché en permanence, il permet de garder ses manettes chargées sans y penser. Mais c’est surtout son aspect visuel qui surprend agréablement. Les Joy-Con ont déjà un design fort et le chargeur les met plutôt bien en valeur sur un bureau ou à côté de la console. Ce n’est pas un accessoire indispensable pour tout le monde, mais pour une configuration un peu plus étoffée, il trouve naturellement sa place.

Le Starter Pack, un ensemble cohérent… avec des limites

Le Starter Pack Konix est un produit à part, car il regroupe plusieurs accessoires en un seul achat. Pochette de transport, protège-écran, boîte de rangement pour cartouches,et quelques éléments en plastique à fixer sur les Joy-Con. L’ensemble est globalement cohérent et pratique, surtout pour quelqu’un qui débute ou qui cherche une solution tout-en-un. La pochette est solide, le protège-écran fait parfaitement le travail, sans bulles ni perte de confort visuel et la boîte à cartouches est simple mais efficace. En revanche, les éléments plastiques à clipser sur les Joy-Con sont clairement le point faible du pack. Ils remplissent leur fonction, mais manquent de tenue et d’intérêt à l’usage. Ce sont les seuls accessoires du lot qui donnent réellement une impression de produit secondaire.

Une variation plus esthétique

Dans un registre un peu différent, Konix propose également des pochettes sous licence, comme ce modèle aux couleurs de Naruto. Sur le fond, on reste sur une sacoche tout à fait classique, bien rembourrée, correctement agencée et parfaitement capable de protéger la console au quotidien. La différence se joue surtout sur l’esthétique. Là où les autres modèles misent sur la sobriété, cette pochette assume pleinement son identité. Elle s’adresse clairement à un public plus jeune, ou à des joueurs attachés à l’univers qu’elle met en avant. À l’usage, elle ne fait ni mieux ni moins bien que les autres pochettes testées. Elle fait le travail, simplement, sans surprise. C’est davantage un choix de goût qu’un choix technique, ce qui n’est pas forcément un défaut. À noter que cette pochette sous licence Naruto est compatible aussi bien avec la Nintendo Switch que la Nintendo Switch 2, ce qui la rend utilisable sans distinction de génération.

Les volants Mario Kart, du jeu avant tout

Les volants Konix pour Mario Kart ne cherchent pas à tromper leur monde. Ce sont des accessoires familiaux, pensés pour être pris en main, manipulés, parfois malmenés. Ils font un peu cheap, mais restent efficaces. Je les ai utilisés environ deux heures, puis ils ont surtout servi lors des fêtes, entre enfants et adultes. Et dans ce contexte précis, ils fonctionnent très bien. Ils ne sont pas faits pour être posés, mais pour être tenus et c’est exactement ce qu’ils proposent. Ce n’est pas un accessoire que j’utiliserai personnellement sur la durée, mais pour un usage ponctuel, familial ou convivial, ils remplissent parfaitement leur rôle.

Rapport qualité-prix et positionnement

Les accessoires Konix testés ici s’inscrivent clairement dans une gamme intermédiaire, assumée. Rien de luxueux, rien de gadget non plus. Le rapport qualité-prix est globalement très bon, sans donner l’impression de produits bâclés. Sur certains points, Konix n’a absolument pas à rougir face aux accessoires officiels Nintendo. Sur d’autres, notamment les éléments plastiques du Starter Pack, des concessions sont visibles. Mais elles sont cohérentes avec les tarifs proposés.

Conclusion, choisir plutôt que consommer

Ces accessoires Konix ne cherchent pas à remplacer systématiquement l’offre officielle de Nintendo. Ils proposent autre chose, parfois mieux adapté à certains usages précis. La grande sacoche est devenue un vrai compagnon de transport. Le chargeur Joy-Con trouve sa place dès que l’on dépasse une configuration basique. Le Starter Pack est pertinent, malgré quelques accessoires dispensables. Les volants restent des accessoires de jeu, familiaux, efficaces dans leur cadre. Ce sont des produits que je continuerai à utiliser pour certains et à laisser de côté pour d’autres. Et c’est précisément ce tri-là qui me semble sain. Tester des accessoires, ce n’est pas tout adopter, mais comprendre ce qui s’intègre réellement à sa façon de jouer.

Prix indicatifs des accessoires testés

Les accessoires Konix évoqués dans cet article sont proposés à des tarifs volontairement inférieurs à ceux de l’offre officielle Nintendo. Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif, constatés au moment du test et peuvent évoluer.

• Grande sacoche Nintendo Switch 2 avec emplacement pour le dock : 29,99 €

• Starter Pack Nintendo Switch 2 (sacoche, protège-écran, boîte à cartouches, accessoires) : 19,99 €

• Pochette de transport sous licence Naruto : 19,99 €

• Station de charge Joy-Con 2 (jusqu’à 4 manettes) : 24,99 €

• Volants pour Joy-Con 2 (lot de 2) : 9,99 €

• Protège-écran en verre trempé : 4,99 €

Pour plus d’informations ou pour consulter les fiches détaillées, les produits sont disponibles sur le site officiel de Konix. Les produits ont été fournis pour test, sans commande ni validation éditoriale.