Test Retro Cube 2 Speaker - N Edition : un bel objet, mais une vraie enceinte ?

On connait surtout 8BitDo pour ses manettes, ses claviers et souris, ou encore pour ses sticks arcade. Mais saviez-vous qu’ils s’étaient déjà tenté à faire des périphériques audio il y a quelques années avec le Retro Cube ? Et bien figurez-vous que l’accessoiriste est de retour en 2026 avec une nouvelle version de son haut parleur, sobrement intitulé Retro Cube 2 Speaker - N Edition. Avec ses courbes et ses couleurs rappelant très clairement la NES de Nintendo, est-ce que le style et les performances sont au rendez-vous ?

Test réalisé grâce à un exemplaire fourni par 8BitDo

Retro Cube 2 Speaker - N Edition

- Fiche Technique -

Type : enceinte Bluetooth / 2,4G (dongle USB-C inclus)

Haut-parleurs : 2 x 5W (stéréo)

Connectivité : Bluetooth + 2,4 GHz propriétaire

Ports : USB-C (alimentation / recharge)

Batterie : Li-ion 2000 mAh

Autonomie : 25 à 30 heures (selon usage)

Temps de charge : environ 3 à 5 heures

Recharge : USB-C ou dock de charge sans fil

Modes audio : Music / Gaming

Commandes : boutons physiques (volume, lecture/pause, on/off, mode)

Microphone : intégré (usage appels et voix)

Puissance totale : 10W

Prix indicatif : environ 45 à 50 € selon les revendeurs



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Un produit qui fait mouches chez les collectionneurs

Si comme votre serviteur vous avez commencé votre aventure vidéoludique avec la NES et la GameBoy, vous avez sans doute été charmé d’entrée de jeu par le design du Retro Cube 2 Speaker - N Edition. Si l’on peut n’y voir qu’un simple cube de prime abord, ce dernier dissimule 2 haut-parleurs de 5W proposant ainsi un rendu stéréo (assez étonnant vu la gamme de prix visée par le produit). L’interface du cube se trouvant à son sommet reprend là aussi la classique croix directionnelle de la NES version XXL, avec 5 commandes. On/Off, monter et baisser le volume, et un bouton play/pause. Un bouton au centre de la croix permet quant à lui de basculer entre le mode Music et le mode Gaming.

Côté connexion, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez connecter l’enceinte à votre console ou votre ordinateur en mode Bluetooth, et comme d’habitude avec 8BitDo, vous avez aussi un dongle USB-C de disponible afin de le connecter en 2,4G propriétaire afin d’optimiser la latence et la stabilité, et il est plutôt à réserver pour le mode Gaming. Petit plus, le cube se recharge directement via son port USB-C, ou via son socle amovible qui permet de le recharger via la technologie sans fil. Pour une écoute dans des conditions « normales », la batterie Li-ion de 2000 mAh permet une autonomie allant de 25 à 30 heures, et un temps de recharge total allant de 3 à 5 heures. Le Retro Cube 2 Speaker - N Edition étant vendu entre 45 et 49,99€ en fonction des régions, on est sur une autonomie tout à fait correcte. Mais il demeure un point important à voir tout de même… la qualité audio.

Un produit plaisir avant d’être un produit pour audiophiles

Comme indiqué un peu plus haut, le Retro Cube 2 Speaker - N Edition propose deux haut-parleurs, permettant un rendu stéréo, là où d’autres modèles se seraient cantonnés à un son mono pour le même tarif. Pour avoir passé quelques heures à l’utiliser sur mon ordinateur de travail, j’ai pu remarquer que les médiums et les voix ressortent particulièrement bien. De ce fait, le cube reste une bonne enceinte si vous l’utilisez pour les podcasts, vos appels sur Discord, ou encore vos sessions rétro-gaming. Le cube se paye même le luxe d’avoir un microphone intégré.

Si le cube tient la cadence dans les médiums et que les aigus restent relativement doux, c’est dans les graves que la différence de qualité avec d’autres enceintes plus qualitatives se fait ressentir. En un mot comme en cent, les graves sont la plus grosse faiblesse de cette enceinte. Ils manquent de profondeur, et vous n’aurez aucune impression de « punch » à l’écoute (là où ma Bose SoundLink Resolve II fait trembler le bureau en verre en écoutant le thème principal de Pokémon Vent et Vagues par exemple).

L’autre point faible réside dans la limitation de puissance du cube. Si vous essayez de trop pousser l’enceinte à son volume maximum, vous remarquerez rapidement une compression du son, et que les basses commenceront à baver. En clair, pour l’utiliser pour accompagner vos sessions de jeu ou vos séances de chat, aucun souci, mais n’espérez pas utiliser cette enceinte pour retranscrire fidèlement vos plus belles OST volume à fond.

Conclusion

Le Retro Cube 2 Speaker - N Edition de 8BitDo assume pleinement son rôle : celui d’un produit plaisir avant d’être une vraie enceinte audiophile. Son design réussi, son ergonomie simple et ses options de connexion (Bluetooth et 2,4G) en font un excellent compagnon pour un setup rétro ou gaming.

À l’usage, il s’en sort très bien sur les voix, les podcasts ou les sessions de jeu, avec une restitution claire et agréable. En revanche, ses limites apparaissent vite dès qu’on monte en volume ou qu’on cherche des basses profondes : le son manque de punch et se compresse rapidement. Au final, c’est un objet attachant et bien pensé pour un usage d’appoint, mais pas une enceinte destinée à remplacer un modèle plus sérieux.

Points Positifs :

Un design rétro parfaitement réussi

Une bonne clarté dans les voix et les médiums

Une connectivité complète et pratique

Points Négatifs :

Des basses très limitées

Une distorsion à volume élevé

Une puissance sonore limitée

Source : 8bitdo