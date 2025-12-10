Test – Razer x Pokémon : un setup Ectoplasma d’exception pour les fans exigeants

J’ai récemment eu la chance de recevoir un ensemble de périphériques Pokémon édition limitée Razer que la marque m'a envoyé chez moi, et je dois dire que c’est une vraie pépite pour le fan que je suis. Clavier mécanique, souris gaming, tapis de souris géant et casque RGB : tout y est, aux couleurs d'Ectoplasma, l’un de mes monstres de poche préférés. Après un usage plus qu'intensif depuis deux semaines, je suis terriblement conquis par l'ensemble de ces accessoires. Il est l'heure pour moi de vous dévoiler en détail pourquoi ce pack d’accessoires Pokémon pourrait bien devenir le meilleur allié de vos sessions de jeu (et de travail) sur PC et Nintendo Switch 1 et 2.

Un design Pokémon soigné et assumé

Le tapis de souris Razer Gigantus V2 – Gengar Edition accompagne la souris Razer Cobra Gengar Edition et le casque Razer Kraken Kitty V2 – Gengar Edition lui aussi. L’esthétique aux tons violets et motifs Pokémon est un régal pour les yeux des fans.

Avant même de parler performances, un mot sur l’apparence : Razer a réalisé un travail exemplaire sur le design. L’édition Pokémon dont je dispose est axée sur un thème Ectoplasma, l’un des Pokémon Spectre iconiques mais aussi l'un de mes favoris.. Chaque accessoire arbore fièrement des motifs de Poké Ball et de ce Pokémon fantôme sur fond violet. Le rendu est à la fois fun et élégant ce qui était un équilibre pas évident à obtenir avec une licence aussi colorée. Razer a opté pour une palette globalement sombre avec beaucoup de noir et de violet, pour cette gamme. Néanmoins, les effets RGB totalement personnalisables indépendamment les uns des autres ou en synchronisation ajoutent les touches de couleurs vives qui pourraient manquer à certains. Les différents logiciels mis en place par Razer pour gérer à la fois les fonctions mécaniques, de jeu et les effets visuels fonctionnent du tonnerre et sont d'une simplicité déconcertante à prendre en main.

Le résultat ? Sur mon bureau, la gamme attire l’œil sans faire « jouet », ce qui plaira autant aux fans de la première heure qu’aux nouveaux dresseurs. Les fans de Pokémon seront ravis de retrouver cet univers visuel dans leur setup, d’autant que c’est officiel et licencié par Pokémon/Nintendo, un gage de fidélité aux designs originaux. Sur un point plus personnel, j'adore Ectoplasma mais je ne suis pas un grand fan de Pokémon. J'étais un peu sceptique quant au rendu sur un non-fan comme moi. Rassurez-vous, je suis moi aussi conquis par cette gamme Pokémon faite pour les adultes ! On est loin des dérivés de jouets aux couleurs trop vives ou aux accessoires douteux que l'on peut parfois retrouver en ligne. Razer tape juste et fort. Mention spéciale au casque qui porte fièrement les cornes d'Ectoplasma, une touche qui pourrait surprendre les non-initiés, mais qui me fait toujours rire lorsque mes proches entrent dans mon bureau et me voient avec.

Notons que Razer propose plusieurs collections Pokémon. La gamme Kanto met en vedette Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce (les starters de la toute première génération), tandis que la collection Gengar (Ectoplasma en français) se concentre sur le fameux Pokémon Spectre violet. Dans tous les cas, le soin apporté aux visuels est remarquable. Sur mon modèle, l’esprit « Spectre » est omniprésent : teintes violettes, silhouettes d'Ectoplasma ricanant sur le clavier et la souris. Jusqu'à l'emballage, l’expérience d’unboxing est réussie et premium. Ces périphériques affichent clairement et fièrement la couleur Pokémon tout en restant suffisamment sobres pour s’intégrer dans un setup gaming sérieux. Bref, le pari esthétique est pleinement réussi.

Un clavier mécanique d’exception (même sans pavé numérique)

Illustration de l’édition Pokémon (non testée ici, mais représentée pour le design).

Passons au cœur du sujet : le clavier. Celui que j'ai reçu est le Razer BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed, version standard (pas une version Pokémon), que j’ai eu l’occasion de tester pendant plus de deux semaines. Bien que je n’aie pas reçu l’édition Pokémon, je me permets d’illustrer cet article avec des visuels officiels de la version Pokémon, qui reste identique en termes de spécifications et de performances. L’édition spéciale Pokémon sera évidemment mise en avant dans l’article, mais c’est bien le modèle classique qui a été utilisé pour ce test en conditions réelles.

Et après plus de 150 000 caractères tapés sur ce clavier, je peux le dire sans détour : c’est le meilleur clavier que j’ai jamais eu. Sa précision, sa réactivité et son confort d’utilisation en font, pour moi, le meilleur clavier sur lequel j’ai pu taper, que ce soit pour la rédaction intensive ou pour le jeu. Il est efficace, redoutable, utilisable sans fil ou en filaire, selon vos préférences et votre espace de jeu. Il est tout simplement parfait. Le seul bémol, l’absence de pavé numérique, se fait vite oublier, on gagne de la place sur le bureau, et la petite taille du clavier rend l’ensemble finalement plus pratique. J'ai pu déplacer ce clavier pour jouer sur mon ordinateur, ma télévision dans le salon et sur ma Nintendo Switch grâce à son format compact et à son adaptabilité. C'est un clavier mécanique, ce qui rend son confort immensément supérieur à celui des claviers que j'ai pu posséder auparavant. Chaque touche émet un clic net, précis, avec une course rapide. Imaginez les gâchettes de la manette pro de la Nintendo Switch 2, mais avec une sensation métallique et un bruit caractéristique supplémentaire. Le confort de frappe est tout simplement incroyable. C’est un clavier qui semble pensé pour durer et conçu brillamment. Je pense même que ce test a boosté ma créativité tant j’ai apprécié écrire un maximum de caractères et de signes avec lui à mes côtés. Je ne sors pas le nombre de 150 000 signes de nulle part, j’ai véritablement tout tapé dans OpenOffice pour avoir une idée précise de l’endurance que ce clavier m’a permis d’atteindre, sans fatigue.

Le clavier intègre aussi un bouton dédié pour vérifier son niveau de batterie, une molette pour régler le son, des plus pratiques, un bouton multimédia pour mettre en pause et enfin un dernier bouton « AI » qui permet d'activer l’intelligence artificielle de votre choix. Ces boutons sont programmables et j'ai pu attribuer la capture d’écran au bouton « AI », que je n’utilisais pas. Une fonction de remapping des touches que j’ai particulièrement appréciée. Évidemment, le RGB Chroma est présent. L’éclairage est superbe, paramétrable touche par touche via Synapse (l’application maison de Razer), et permet de créer une ambiance personnalisée. On peut évidemment le synchroniser avec les RGB de la souris et du casque Ectoplasma pour un effet visuel parfaitement harmonisé.

Le clavier peut se connecter en Bluetooth, en HyperSpeed Wireless (la technologie Razer qui fonctionne avec un adaptateur fourni), ou en USB-C, avec une autonomie robuste. Bien que je l’aie principalement utilisé en mode filaire, je ne l’ai rechargé que deux fois en 15 jours, rétroéclairage activé. Un sans-faute technique. Et bonne surprise, branché à la Nintendo Switch, il est directement reconnu. J’ai pu l’utiliser sur Epistory, un titre compatible clavier et celui-ci fonctionnait parfaitement. En somme, ce BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed est une réussite totale. J’aurais bien aimé recevoir la version Pokémon, plus visuelle et collector, mais en termes de ressenti de frappe, de qualité de conception et d’efficacité, ce clavier classique met la barre très haut. C’est techniquement la même base premium que les modèles Pokémon, donc je peux affirmer que ces versions sont elles aussi de très haut niveau. Que vous soyez joueur, rédacteur ou les deux, difficile de trouver mieux dans cette gamme.

Une souris précise et son méga tapis assorti

Qui dit setup complet dit forcément souris et tapis de souris assortis. Razer ne déçoit pas avec sa Pokémon Edition en la matière. La souris que j'ai reçue est une Razer Cobra – Pokémon Edition, ici déclinée en version Gengar sur mon modèle. C’est une souris filaire avec fonction RGB. Elle est de taille moyenne, standard même, avec un profil ambidextre (pour les gauchers comme moi qui n'ont pas rejoint le côté obscur) et avec deux boutons latéraux programmables. J'y ai mis les fonctions « Précédent » et « Rafraîchir » pour mon utilisation, mais vous pouvez y attribuer ce que vous voulez. Dès la prise en main, j’ai trouvé la Cobra très confortable, son gabarit convient bien à ma paume et son poids est raisonnable. Elle glisse parfaitement, en particulier sur le tapis dédié. Razer a doté la Cobra d’une technologie similaire à celle du clavier mécanique pour les clics, ce qui assure le même confort à l'utilisation. Je ne sais pas si c'est véritablement la même technologie mais en-tout-cas le plaisir de clic est similaire au plaisir de frappe. En jeu, les clics gauche/droite sont fermes et réactifs, sans aucune latence. La précision est au rendez-vous grâce à la gestion directe de la sensibilité via la souris elle-même (elle possède un bouton dédié à celà). La souris est évidemment arrivée avec le superbe tapis de souris assorti.

Ce tapis, c’est le Razer Gigantus V2 – Pokémon Edition, en format XXL dans la collection Gengar. Concrètement, il couvre une très grande partie du bureau : vous pouvez y poser la souris et le clavier sans dépasser. Le modèle reçu est tout simplement immense ! Si vous n’avez pas l’habitude des desk mats (ou tapis de souris « bureau »), l’impact est énorme en termes de confort. Toute la surface devient votre tapis de souris. La texture est souple, agréable au toucher et de très bonne facture. Qu’il est agréable d’y poser les mains ! En bureautique comme pour du travail de précision (montage photo ou vidéo), c’est un plaisir à utiliser. Efficace, bien pensé et robuste, il complète à merveille ma souris et mon clavier. Visuellement, le design Pokémon fonctionne très bien. Le tapis Ectoplasma arbore un fond violet constellé de motifs fantomatiques et de logos Pokémon, avec une large illustration d’Ectoplasma sur la gauche. C’est très bien fait, bien pensé et surtout harmonieux. Ectoplasma veille sur mon travail et me pousse à m’intéresser davantage à la licence avec ses pouvoirs mentaux.

L’ensemble souris + tapis forme un duo redoutable. Pensés pour aller de pair, que ce soit visuellement ou dans leur pratique, Razer a fait les choses en grand pour cette collaboration. Avec l’esthétique cohérente entre les deux,motifs, coloris, ambiance, vous obtenez un combo à la fois efficace et très agréable pour l’œil. Pour un usage quotidien, j’avoue que j’ai du mal à revenir à un tapis classique tant le confort est là. Une fois adopté, l’ensemble paraît évident.

Un casque RGB immersif, classe mais un peu exclusif

Le dernier élément, et non des moindres, de ce quatuor Pokémon by Razer, c’est le Razer Kraken Kitty V2 – Édition Gengar. C’est bien ce modèle précis que j’ai reçu, et c’est probablement la pièce la plus spectaculaire du pack. Visuellement, difficile de faire plus iconique : les oreilles/cornes façon Ectoplasma posées sur l’arceau, le violet bien prononcé, le motif Ectoplasma mis en valeur par le RGB… On est clairement sur un casque qui assume son côté fan-service, mais sans faire jouet pour autant. La finition est des plus propre, les plastiques inspirent confiance et une fois sur la tête, on a vraiment l’impression d’avoir un vrai produit Razer haut de gamme, simplement habillé aux couleurs d’Ectoplasma. Sur la tête justement, le confort est très bon. Les coussinets englobent bien les oreilles, la pression est bien répartie et je n’ai pas ressenti de gêne particulière même après plusieurs heures de jeu ou de rédaction. C’est le genre de casque que l’on oublie assez vite une fois plongé dans un jeu ou dans de la musique.

Côté son, c’est franchement solide : le Kraken Kitty V2 délivre un son clair, puissant, avec des basses bien présentes si besoin. Pour les jeux, c’est parfait : coups, OST, bruitages, tout ressort comme il faut. Je lui dois, je pense, ma victoire sur Hades II, tant son utilisation a amélioré ma concentration. Et pour la musique ou les vidéos, le rendu est très agréable et polyvalent. Le micro, de son côté, fait très bien le travail pour discuter sur Discord ou en vocal : voix propre, intelligible, sans souffle gênant. Ce n’est pas un micro pour enregistrer une voix off, mais pour tenir une conversation, c’est parfait. Le RGB Chroma ajoute évidemment la petite cerise sur le gâteau. Pouvoir illuminer le casque en violet ou en synchronisation avec le reste du setup, ça fait vraiment ressortir le côté Ectoplasma du set. Dans une pièce un peu sombre, ou simplement pour repérer son casque sur son bureau, l’effet est top !

Reste le gros point à connaître avant d’acheter : la connectique uniquement USB. Le casque se branche en USB-A (avec adaptateur possible vers USB-C ou un jack mâle), mais il n’a pas de prise jack. Concrètement, il est parfait sur PC et sur Nintendo Switch 2 en mode docké. Branché sur le dock, il est reconnu immédiatement, le son sort dessus sans manipulation, et on peut jouer tranquille en mode télé. Le câble est assez long pour ça, tant que la console n’est pas à l’autre bout du salon. En revanche, en mode portable ou sur des appareils qui ne gèrent pas l’audio USB, on se retrouve limité. Un adaptateur USB vers jack mâle devrait théoriquement débloquer certaines situations, mais à l’heure où j’écris ces lignes, je n’ai pas encore pu tester cette solution faute d’avoir reçu le mien à temps. Malgré cette limitation, le Kraken Kitty V2 – Gengar reste un excellent casque gaming : confortable, réussi esthétiquement, efficace en jeu, et parfaitement dans le ton de ce setup Pokémon. C’est clairement l’accessoire qui fait le plus tourner les têtes lorsque l’on verra votre bureau. J’espère de tout cœur que quelqu’un sur le site aura le courage de le porter à son travail ou dans une autre situation professionnelle. Qu’il n’hésite surtout pas à nous en faire un retour.

Compatibilité avec la Nintendo Switch 1 et 2

Après plusieurs essais sur la Nintendo Switch 2, les résultats sont globalement très convaincants.

Le casque

Branché en USB directement sur le dock de la Nintendo Switch 2, le casque est reconnu immédiatement. Le son bascule dessus sans manipulation, ce qui permet de jouer en mode télé sans aucun souci. Le câble est suffisamment long pour une session confortable tant que la console n’est pas trop éloignée.

En revanche, comme il s’agit d’un casque exclusivement USB, impossible de l’utiliser en mode portable pour le moment. Un adaptateur USB vers jack mâle devrait théoriquement fonctionner, mais je n’ai pas encore pu tester cette solution faute d’avoir reçu le mien.

Le clavier

Très bonne surprise : le clavier fonctionne parfaitement sur Nintendo Switch 2.

Testé notamment sur Epistory, un jeu qui prend en charge la frappe et certaines actions au clavier, la reconnaissance est instantanée. Aucun problème de latence, aucune déconnexion, tout est fluide.

La souris

C’est le seul point noir.

La souris n’est pas reconnue sur la Nintendo Switch 2, même dans des applications ou collections de jeux qui auraient pu tirer parti d’un curseur (comme Welcome Tour, ou la Simogo Legacy Collection).

Tout porte à croire que Nintendo réserve volontairement la fonction "pointeur" aux Joy-Con 2, sans autoriser l’utilisation d’une souris externe. Une petite mauvaise surprise, mais cohérente avec la politique de la marque.

En résumé :

– Le clavier fonctionne

– Le casque fonctionne (en mode docké)

– La souris ne fonctionne pas

Et l’ensemble reste parfaitement exploitable dans une utilisation hybride PC + Switch.

Conclusion

Après deux semaines d’utilisation intensive, ce setup Pokémon signé Razer m’a totalement convaincu.

Le BlackWidow V4 Low-Profile HyperSpeed est devenu mon clavier principal, un outil quotidien autant pour travailler que pour jouer. La Razer Cobra et le Gigantus V2 XXL forment un duo redoutable, agréable, précis et visuellement irrésistible. Et le Kraken Kitty V2 – Gengar apporte la touche finale parfaite, entre confort, puissance sonore et esthétique assumée.

On pourrait imaginer que ce genre de collaboration repose surtout sur le visuel, mais ici, tout repose sur une base technique extrêmement solide. La qualité est là, la construction est sérieuse et chaque accessoire a une vraie utilité. Le fan-service est un plus, pas une béquille.

La compatibilité Nintendo Switch 2 est bonne pour le clavier et le casque, plus limitée pour la souris, mais cela n’enlève rien à l’intérêt global du pack pour les joueurs qui naviguent entre console et PC.

Bref, si vous aimez Pokémon, ou simplement les beaux accessoires gaming bien conçus, cette collaboration Razer vaut largement le coup d’œil. Si vous connaissez aussi des fans de la saga et que vous manquez d'idées de cadeaux de Noël, ne cherchez plus vous venez de trouver !