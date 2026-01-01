Test Ranqer Halo : la chaise gamer qui en met plein les yeux

Que ce soit pour le travail ou pour Nintendo-Master, votre serviteur occupe une bonne partie de son temps en semaine devant son écran d’ordinateur, et cela nécessite un confort d’assise optimal. La société de commerce en ligne SB Supply nous a contactés ces dernières semaines pour nous proposer de tester un des produits de leur catalogue, la Chaise Gamer LED Ranqer Halo. Est-ce que le test s’est avéré concluant ?

Chaise Gamer LED Ranqer Halo

Prix conseillé : 149,99€

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Un produit venu des pays du Nord

La chaise gaming qui nous a été proposée de tester vient du fabricant Ranqer. Il s’agit d’une marque néerlandaise (Pays-Bas) spécialisée dans l’équipement gaming avec un crédo pour le moins intéressant : proposer une qualité de produits dite « premium abordable », tout en restant accessible avec des prix modérés. Pour le fauteuil Ranqer Halo que nous avons reçu, le prix affiché chez SB Supply est de 149,99€ avec livraison gratuite. À titre comparatif, j’utilisais jusqu’à présent le modèle Armor Pro Black de chez Cougar, actuellement vendu au tarif de 269,00€ sur leur site officiel.

J’ai réceptionné le colis transporté par La Poste, et je me suis retrouvé avec un carton d’une vingtaine de kilos. Après avoir soulagé la postière de ce beau bébé, l’heure est enfin arrivée de procéder à la sacro-sainte opération du montage. Si le carton a un peu souffert lors du transport, le tout était fort heureusement bien protégé à l’intérieur avec plusieurs couches de carton, des emballages plastiques et du polystyrène. Les pièces sont soigneusement stockées, et la notice suffisamment explicite avec ses illustrations permet de se lancer dans un montage sans prise de tête. Comptez entre 30 et 45 minutes suivant votre habitude à lire un plan. La visserie est fournie dans un emballage à part, avec une clé adaptée.

Un rapport qualité / prix très intéressant

Si l’on est bien sur une structure métallique proposée pour le fauteuil, on retrouve toutefois quelques concessions au niveau des matériaux pour justifier le prix de 150€. La base du piètement qui accueille les roulettes est en deux parties (pour éviter une dimension plus grande du carton sûrement), et les roulettes sont en plastique. Les dimensions de l’assise et du dossier restent quant à elles très correctes pour le tarif proposé. Comptez 54 cm de largeur d’assise, et la même chose pour la largeur du dossier. La Chaise Gamer LED Ranqer Halo propose par ailleurs le fameux dossier enveloppant au niveau des épaules pour un confort d’assise optimal. Les dimensions proposées conviendront parfaitement à des gabarits dits « standards », mais aussi aux gabarits plus forts. Avec mes 183 cm et mes petits 110 kg sur la balance, je conserve un confort d’assise optimal, que ce soit en position bien rigide lorsque je suis sur mon PC pour le travail, ou en position davantage « affalée », avec mes pieds sur ma table basse devant mon téléviseur pour mes sessions gaming.

Ranqer n’a pas oublié les petits détails côté confort, avec l’assise inclinable jusqu’à 180° (testé sans se casser la figure, s’il vous plaît !). Comme indiqué plus tôt, le dossier enveloppant épouse la forme de votre dos, et vous avez également des coussins lombaires et cervicaux fournis dans le carton. Deux ouvertures sont situées sur la partie supérieure du dossier pour passer les sangles élastiques à travers et fixer les coussins afin d’éviter qu'ils ne glissent. Avec une capacité de charge allant jusqu’à 150 kg, on reste sur une finition globale et un rapport qualité / prix très intéressants pour les joueurs n’ayant pas forcément de gros budget à mettre dans un fauteuil, mais souhaitant tout de même prendre soin de leur dos. Mon seul petit bémol se fera au niveau des accoudoirs. Ces derniers sont réglables en hauteur, et on peut les ajuster de + ou - 20 degrés, mais on ne peut pas les avancer ou les reculer. Cette fonction peut sembler gadget, mais quand on y a goûté, dur de revenir en arrière.

L’éclairage RGB/LED - Une fonctionnalité qui plaira aux amateurs d’expériences immersives

C’est le détail qui attire l’œil quand on regarde la fiche produit (et le nom accessoirement) de la Chaise Gamer LED Ranqer Halo : son éclairage RGB/LED intégré. Si je n’ai personnellement jamais été dans le trip des éclairages RGB pour mes setups de jeu, force est de constater que ces éclairages colorés sont de plus en plus présents dans les coins gaming des joueurs de tout âge, que ce soit dans les écrans ou les claviers. Ici, Ranqer a fait le choix d’intégrer des LED de chaque côté du dossier et de l’assise. L’alimentation se fait via un câble USB-A standard, et une poche est présente à l’arrière du dossier pour pouvoir accueillir la source d’alimentation que vous souhaiterez utiliser. L’éclairage, quant à lui, se contrôlera par le biais d’une télécommande fournie par le fabricant.

Vous pourrez ainsi choisir parmi 12 couleurs différentes à afficher, plusieurs modes d’affichage monochromes ou multicolores, mais également la vitesse des animations et la luminosité. C’est d’ailleurs le détail qui me faisait le plus peur : voir les reflets de l’éclairage LED dans mon écran lors des sessions. Heureusement, même réglés au maximum, les effets de reflet sont presque invisibles une fois le téléviseur allumé. Il y a néanmoins un élément fort dommageable avec cette fonctionnalité. Si l’éclairage LED est bien intégré, il n’y a pas d’alimentation fournie dans le carton. Ce qui signifie que vous devrez utiliser une batterie externe si vous en avez déjà une à disposition, ou investir quelques euros supplémentaires pour vous équiper en conséquence afin de pouvoir profiter de cette fonctionnalité. Sachant que vous pouvez en trouver entre 10 et 40€ suivant les marques et les performances, cela reste un budget additionnel si vous souhaitez profiter de toutes les options proposées par ce fauteuil.

Conclusion

Avec la Ranqer Halo, la marque néerlandaise propose une chaise gaming complète et accessible, qui mise sur un bon compromis entre confort, design et prix. L’ensemble reste très cohérent et séduira aussi bien les joueurs occasionnels que les utilisateurs réguliers à la recherche d’un siège confortable sans se ruiner. Une bonne pioche dans le catalogue de la boutique SB Supply.

Points positifs

Bon rapport qualité / prix

Confort global très satisfaisant (inclinaison, coussins, dossier enveloppant)

Éclairage LED personnalisable et immersif

Points négatifs

Accoudoirs limités dans les réglages (pas de profondeur)

Absence de batterie pour alimenter les LED

Source : Sbsupply