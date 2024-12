TEST - Oniverse Polaris - Casque Gaming sans-fil

Si les amateurs d’accessoires ne jurent habituellement que par Turtle Beach et autre PDP, nous allons nous concentrer ce jour sur la marque française Oniverse et son dernier casque gaming sans-fil Polaris. Proposé en deux coloris, nous avons eu l’occasion de le tester durant les deux dernières semaines et nous vous livrons notre avis ci-dessous.

Un casque pour les connecter tous

Dernier bébé en date de la marque Oniverse dans la catégorie casque gamer, Le Polaris se démarque principalement grâce à ses 3 modes de connexion : Bluetooth Classique, via réseau 2,4 GHz (grâce à un dongle à connecter à son appareil), et enfin une connexion filaire via prise jack. Petit bonus non-négligeable, le Dongle USB peut également se séparer pour passer d’une sortie USB-A à une prise USB-C (et ainsi se brancher à la Switch en mode portable).

Côté design, nous sommes sur une base classique proposeé en noir et en blanc, mais avec une finition donnant au casque un côté plutôt moderne grâce à ses nombreux arrondis. Les coussinets englobent bien les oreilles pour une meilleure immersion. A noter cependant qu’il n’y a pas de fonction de réduction de bruit. Le casque en lui-même propose un micro-intégré pour les appels, ainsi qu’un micro-externe détachable pour vos sessions gaming, et un jeu de Led sur chaque côté du casque qui renforce ce côté moderne. Niveau interactions, nous avons un bouton d’alimentation du casque et des Led, un autre pour couper le micro, un bouton pour switcher entre la connexion Bluetooth et 2,4 GHz, et enfin une molette pour régler le volume. Le tout est finalement assez léger avec 225g à la pesée, ce qui permet de faire de longues sessions sans sentiment d’inconfort.

Côté autonomie, comptez 48 heures de son avec les Leds éteintes, contre 33 heures avec les Leds allumées. Le temps de recharge (qui se fait via un port USB-C) est estimé à 3h. Point négatif en revanche, il n’est pas possible de recharger le casque tout en profitant des modes de connexion sans-fil.

Et côté prise en main ça donne quoi ?

Avec un prix conseillé de 59,99€ pour le Polaris, il faut avouer que l’on a un casque qui fait très bien le travail et qui ne déstabilisera pas les joueurs durant leurs sessions. Les plus pointilleux pointeront éventuellement du doigt des basses parfois lourdes, mais encore une fois au tarif proposé on est sur un très bon rapport qualité/prix. Ayant personnellement un amour inconditionnel pour les jeux de rythmes japonais et coréens, et pour éviter de faire subir cela à mon entourage que ce soit à la maison ou dans les transports, j’aime jouer avec un casque sur la tête, mais je n’aime pas être entravé par un fil.

Comme la plupart des connexion Bluetooth classiques, la latence peut être assez problématique pour les sessions de rythme les plus intenses. C’est là que le Dongle et la connexion 2,4 GHz font vraiment la différence grâce à une faible latence de 22ms qui évite de passer son temps à régler cette dernière dans chacun de mes jeux. Mais le petit + reste clairement le fait que le dongle ait une sortie USB-C. Grâce à cela, j’ai pu le brancher directement sur ma Switch en mode portable, et c’est un vrai plaisir de jouer avec le volume à fond sans déranger son entourage en pleine nuit. J’ai aussi eu l’occasion de l’utiliser avec le micro externe en le connectant sur mon Mac Mini dans le cadre de mon activité professionnelle, et encore une fois le confort était au rendez-vous.

Conclusion

Après deux semaines d’utilisation, je suis content de constater que le Oniverse Polaris est un produit avec un super rapport qualité / prix. Que ce soit pour les sessions de jeu ou pour le travail, les 3 modes de connexion sont un véritable plus, et son ergonomie rend sont utilisation au quotidien très agréable. Sa faible latence a vraiment été un plus pour un passionné de jeux de rythme comme moi. Un très bon choix que ce soit pour les utilisateurs occasionnels comme pour les joueurs aguerris.

Oniverse Polaris - Coloris Blanc

