Test GameSir Tarantula Pro et G8 Plus : deux manettes pour jouer partout

Entre manette universelle et grip nomade, GameSir signe une entrée très convaincante chez Nintendo-Master. Produits fournis par GameSir dans le cadre du test.

Je ne vais pas vous mentir, lorsque GameSir m'a proposé de tester la Tarantula Pro et le G8 Plus, je ne connaissais la marque que de réputation. Je m'attendais à recevoir deux accessoires corrects, le genre de produits qu'on essaie consciencieusement avant de retourner à ses habitudes. Je ne m'attendais certainement pas à ce qu'ils bousculent ma façon de jouer pendant plusieurs semaines .

La première impression est bonne. L'emballage est soigné sans chercher à singer le luxe, on sent une marque qui veut faire les choses sérieusement. Surtout, une fois les deux produits déballés, j'ai eu envie de les brancher immédiatement plutôt que de passer dix minutes dans la notice. C'est généralement bon signe.

Une manette qui m'a suivi partout

J'ai commencé par la Tarantula Pro sur Switch 2, avant de la connecter au PC, puis à la Xbox, puis à l'iPhone et à l'iPad. Chez moi, chaque machine a toujours eu sa manette attitrée. Une pour la Switch, une pour le PC, une troisième pour la Xbox. C'est une habitude tellement ancrée qu'on n'y pense même plus. La Tarantula Pro l'a sérieusement bousculée. Elle passe d'une plateforme à l'autre en quelques secondes et l'appairage ne devient jamais une corvée.

Elle traînait sur la table du salon, elle suivait dans le sac, elle servait à tout.

Je vais être honnête, sur Switch 2, je continue de préférer ma manette Pro officielle. Le vrai changement s'est produit partout ailleurs. Un soir, je suis passé de la Xbox à la Switch 2 avant de revenir sur Xbox, la même manette dans les mains du début à la fin, sans jamais me lever pour aller chercher la Pro. Ce n'était même pas un choix conscient, je m'en suis rendu compte après coup. C'est probablement le meilleur compliment que je puisse lui faire.

Le confort joue beaucoup dans cette adoption express. Les poignées accrochent bien la main et je n'ai jamais ressenti la moindre fatigue, y compris après de longues soirées sur Xenoblade Chronicles, Mario Kart World, Super Smash Bros. Ultimate ou encore Red Dead Redemption sur Switch 2. La texture me plaît un peu moins que celle de la manette Pro officielle de Nintendo, mais honnêtement, une fois en jeu, je n'y pense plus du tout.

Les sticks m'ont mis en confiance dès les premières parties. La course est fluide, la précision au rendez-vous, avec cette sensation agréable d'une manette qui répond exactement comme on l'attend. Leur forme évoque davantage la DualSense de Sony que les sticks Nintendo, disposition symétrique comprise, un choix qui divisera forcément. Je m'y suis fait sans effort, mais je sais que certains joueurs Nintendo ne jurent que par l'asymétrie. Les gâchettes m'ont convaincu elles aussi, notamment leur capacité à s'adapter selon les jeux, qui participe à ce sentiment d'avoir entre les mains une manette prête pour à peu près toutes les situations.

Une idée toute simple qui fait sourire

Le détail qui m'a le plus marqué est pourtant le plus bête de la fiche technique. Quand on passe du mode Nintendo au mode Xbox, les boutons A, B, X et Y pivotent physiquement pour adopter la disposition de la plateforme utilisée. Écrit comme ça, on dirait un gadget de salon. Manette en main, chaque bascule donne l'impression que l'objet se reconfigure réellement pour la machine du moment, au point que mes autres manettes m'ont soudain paru un peu paresseuses.

La croix directionnelle m'a également séduit, tout comme les boutons principaux au clic bien marqué. Ceux qui préfèrent des commandes discrètes trouveront peut-être l'ensemble un peu bruyant, moi j'aime ce retour franc sous les doigts.

Dernier bon point, mon exemplaire était accompagné du socle de charge proposé avec certaines éditions. On pose la manette dessus sans y penser, elle reste toujours à portée de main et l'ensemble fait propre sur un bureau ou un meuble TV. Rien d'indispensable, mais c'est exactement le genre de détail qui aide un accessoire à rester installé au quotidien plutôt qu'à finir dans un tiroir.

Nintendo garde quelques longueurs d'avance

Tout n'est évidemment pas parfait. Les vibrations restent un cran en dessous de ce que propose Nintendo, surtout dans les jeux qui exploitent vraiment le HD Rumble, où la différence se sent assez vite. Les sticks symétriques, j'en parlais plus haut, demanderont un temps d'adaptation à une partie des joueurs. L'application GameSir rend service pour personnaliser la manette sans devenir un argument de vente à elle seule. Côté connexion, rien à signaler après plusieurs semaines d'utilisation , aucun décrochage à déplorer.

Pour résumer ma position, avec une Switch 2 seule dans le sac, je glisserais encore la manette Pro officielle à côté. Dès que le PC portable, la Xbox ou l'iPad entrent dans l'équation, la Tarantula Pro gagne sans la moindre hésitation.

La bonne surprise s'appelle G8 Plus

Je pensais sincèrement expédier le G8 Plus en quelques lignes. Un contrôleur télescopique pour smartphone, l'idée me paraissait sympathique sans plus, le genre d'accessoire qu'on essaie deux soirs avant de le ranger dans un tiroir. Il m'a suffi d'une session pour changer complètement d'avis.

L'iPhone se glisse dedans en quelques secondes, la connexion Bluetooth tient parfaitement, l'ensemble se transforme en véritable console portable. Au bout de quelques minutes sur Dead Cells, j'avais complètement oublié que je jouais sur un téléphone, ce qui ne m'était encore jamais arrivé avec un accessoire de ce genre. Et Dead Cells n'est pas exactement le genre de jeu qui pardonne une manette approximative. Mes sessions se sont allongées toutes seules, sans que j'aie besoin de me forcer, simplement parce que le confort est réellement là. Le tout pèse évidemment plus lourd que deux Joy-Con, mais l'équilibre est suffisamment bien pensé pour que je puisse y passer des heures sans y réfléchir.

Je l'ai également monté sur une Switch première du nom, puis sur la Switch 2, avec le même plaisir. Tout fonctionne sans accroc et le confort est réel, surtout pour ceux qui n'ont jamais aimé les Joy-Con. Je ne le vois pas pour autant remplacer les Joy-Con ou une bonne alternative dédiée à la console. Je le considère plutôt comme un excellent compagnon pour ceux qui veulent un seul accessoire capable de passer du smartphone à la Switch sans se poser de questions.

Dernière attention appréciable, les sticks se remplacent facilement. On espère ne jamais en avoir besoin, mais savoir la pièce interchangeable prolonge la durée de vie de l'accessoire au lieu de le condamner au premier drift venu.

Verdict

Je ne connaissais GameSir que de réputation. Après ces quelques semaines , je comprends beaucoup mieux pourquoi la marque revient aussi souvent dans les discussions autour des manettes alternatives.

La Tarantula Pro joue sur un terrain que Nintendo n'occupe pas vraiment, celui du joueur qui possède plusieurs machines, les fait toutes vivre au quotidien, refuse d'empiler les manettes sur son bureau. Sur ce créneau, elle est excellente. Le G8 Plus, lui, m'a réconcilié avec le jeu sur smartphone, une phrase que je n'aurais jamais imaginé écrire il y a encore un mois .

Je m'attendais à découvrir une marque de plus sur le marché des accessoires. Je termine ce test avec l'envie de voir ce que GameSir proposera ensuite. La preuve, les deux produits ont déjà trouvé leur place à la maison. Le G8 Plus est devenu mon réflexe pour jouer sur téléphone, tandis que la Tarantula Pro sort naturellement quand des invités habitués aux manettes PlayStation passent à la maison. Avec ses sticks symétriques et son toucher proche de la DualSense, elle parle immédiatement aux joueurs venus de cet univers.

Si vous ne jouez que sur Switch 2, la manette Pro officielle conserve quelques avantages, à commencer par ses vibrations. Si vous naviguez régulièrement entre Switch, PC, Xbox et mobile, la Tarantula Pro devient très vite une évidence. Quant au G8 Plus, je le conseille les yeux fermés à tous ceux qui jouent sur smartphone plus de quelques minutes par jour.

Si je devais noter ces produits selon la tradition Nintendo-Master je dirais :

GameSir Tarantula Pro : 8/10

GameSir G8 Plus : 8,5/10

La GameSir Tarantula Pro est vendue 69,99 $ en édition Standard sur le site officiel de GameSir, une édition avec station de charge étant également proposée. En France, comptez entre 70 et 80 € selon les éditions et revendeurs. Le GameSir G8 Plus affiche un tarif officiel de 79,99 $ et se trouve à partir d'environ 60 € chez les revendeurs français.