Avis H3 Hybrid de EPOS - Un casque gaming hybride qui va nettement améliorer vos parties en multijoueur

De temps en temps lors de nos sessions gaming, il arrive que l’on souhaite s’isoler de toute incommodité sonore alentours pour de plonger pleinement dans un jeu vidéo, et pour cela rien ne vaut un bon casque. Présente sur le marché de l’audio depuis de nombreuses années, la société EPOS nous a proposé de tester un de ses derniers casques gaming : le H3 Hybrid.

- H3 Hybrid de EPOS -

Une nouvelle façon de vivre le jeu en multijoueur

Une design épuré et élégant

Se basant sur le marché comme une société spécialisée en solution audio haut de gamme, EPOS mise avant tout sur les capacités technique de ses casques et un design épuré, ne s’embarrassant pas d’éléments superflus. Sur ce point, le H3 Hybrid ne dénote pas. Il propose une finition très épurée, un serre-tête réglable, et deux grands coussinets qui englobent parfaitement les oreilles. Niveau connectiques, on notera une prise au format prioritaire pour recharger son casque en USB, une entrée filaire qui accueillera la prise mini-Jack / Jack 3,5mm (incluse) pour vous brancher sur vos consoles, PC, et smartphones n’ayant pas encore abandonné la prise Jack. Et enfin niveau bouton, on reste dans le plus simple possible : un bouton d’alimentation à pression, une molette directement intégrée sur l’extérieur du coussinet droit, et enfin un bouton d’appairage Bluetooth servant également de bouton intelligent, à configurer via le logiciel Gaming Suite EPOS (uniquement compatible PC).

Concernant la molette de réglage audio, nous sommes dubitatifs quant à cette volonté de l’intégrer directement dans le casque, car en cas de casse, c’est tout le casque qui doit être envoyé en SAV. Dernier point important pour les aficionados de jeux en ligne, le casque est livré avec son micro-perche amovible permettant des captations très claires de votre voix. Le côté amovible est fort appréciable, car si vous souhaitez utiliser votre casque seulement pour profiter de la musique de vos jeu, ou pour vous servir du H3 Hybrid comme un casque audio classique avec un ordi ou un smartphone, il vous suffit de retirer le micro qui est magnétisé, et mettre le cache/prise pour éviter que des saletés viennent se glisser sur les connectiques, un très bon point.

Une connexion hybride surprenante

Si l’on revient un peu en amont, vous aurez peut-être remarqué un détail intéressant. En plus de la connectique filaire, le H3 Hybride embarque également une connectivité Bluetooth (et une connexion via USB). Le casque se démarque de ses congénaires car il autorise une double connexion simultanée. A comprendre que vous pouvez brancher le casque en filaire à votre Nintendo Switch, et connecter ensuite le casque en bluetooth sur le PC ou un smartphone pour profiter des conversations sur un chat vocal comme Discord par exemple.

On ne va pas se mentir, le multijoueur online sur Nintendo Switch reste extrêmement chaotique, Nintendo nous demandant pour ses jeux multijoueurs de passer sur une application smartphone pour pouvoir profiter de l’audio. Seulement en temps normal, vous vous retrouvez dans la situation où vous devez jouer sans le son de la console pour ne pas gêner vos camarades de jeu et clairement suivre votre discussion. Avec cette double connectivité audio, vous avez dans vos oreilles à la fois le son de votre partie, mais aussi votre chat audio entre amis. Il ne vous reste plus qu’à régler l’audio sur chaque interface pour avoir un son optimal. Vous pouvez ainsi profiter de votre jeu à plein volume tout en entendant clairement vos camarades, et le micro amovible vous permet d ‘échanger avec eux sans craindre que le son ambiant vienne les déranger.

Vous l’aurez donc compris, en solo le H3 Hybrid vous offrira une qualité audio plus que correcte grâce à une bonne gestion des graves et des aigües. Mais c’est clairement si vous êtes un fan de jeux multijoueurs que ce casque se démarquera de la concurrence et vous propose de centraliser l’ambiance musicale et vos conversations directement dans vos oreilles.

Un confort optimal mais…

Une fois un casque sur la tête, il n’est pas rare de nous abandonner à une session de jeu une heure ou deux, voire plus. De ce fait, il est impératif que le confort du casque soit optimal. Bon point, EPOS a opté pour un choix de matériaux à la fois légers et robustes et qui ne laissent pas de sensation désagréable après une longue session de jeu. Le serre-tête est en simili cuir pour la partie reposant contre le crâne, et la partie extérieure est en tissu, pour un confort optimal. De plus, les arceaux réglables proposent une graduation qui permet de rendre plus facile un réglage parfaitement symétrique.

Si vous êtes du genre à utiliser votre casque pour le jeu uniquement. Une fonction mute est intégrée sur la connectique du micro-perche. Une fois ce dernier en position haute, le micro sera automatiquement coupé, nous évitant ainsi d’enchaîner les branchements et débranchements du micro. La Nintendo Switch venant tout juste d’ajouter la compatibilité avec les casques Bluetooth, j’avais peur d’avoir un décalage de quelques millisecondes entre l’action rendue à l’écran et l’audio. Si un micro-décalage peur paraître insignifiant pour beaucoup, en tant que gros fan de jeux de rythme la moindre latence peut vite devenir problématique. Aucun souci remarqué à ce niveau, la synchro est parfaite, et la latence, s'il y en a, est imperceptible.

Côté autonomie, là aussi EPOS semble ne pas se moquer des joueurs. Le constructeur danois annonce ainsi une autonomie de 37 heures en Bluetooth, 24 heures avec une connexion filaire, et enfin 19 heures si vous optez pour un branchement hybride Jack 3,5mm / Bluetooth pour vos parties en ligne. Point important, si vous optez pour une connexion filaire via USB pour vos sessions, le casque se rechargera automatiquement.

Si côté caractéristiques le casque H3 Hybride a tout pour plaire, c’est au niveau de son tarif que les joueurs risquent de grincer des dents. En effet, ce dernier est commercialisé au tarif de 179€. Si les performances audio sont plus que correctes, et que des réglages supplémentaires son possibles via le logiciel PC Gaming Suite EPOS, le principal point fort de ce casque reste sa connectivité hybride permettant un mixage de 2 sources audio directement dans votre casque. Cet aspect hybride étant plutôt réservé aux personnes adeptes de multijoueurs, ou aimant tout simplement discuter sur le net en pleine partie, il ne reste qu’à voir si cet investissement peut-être intéressant pour votre profil de joueur. Personnellement une chose est sûre, pouvoir jouer à Smash Bros. Ultimate avec ses amis, et avoir la conversation Discord directement dans le casque en plus de l’audio du jeu, le tout parfaitement audible, c’est un plaisir qui était jusque-là inaccessible sur Nintendo Switch.

Conclusion

Avec son design élégant, sa grosse autonomie et ses performances audio, le H3 Hybride n’a pas à rougir face à la concurrence. Mais il se démarque réellement grâce à sa connectivité hybride qui enchantera davantage les personnes s’adonnant aux jeux en multi. Malgré un prix de départ relativement élevé de 179€, il ne tient qu’à vous de voir si vous êtes prêt à mettre ce tarif pour avoir le plaisir de profiter du son de vos jeux préférés, couplé à vos discussions entre amis, le tout directement dans votre casque. En tout cas une chose est sûre, cette fonctionnalité est vraiment plaisante à l'usage sur Nintendo Switch.

Points positifs :

Le design épuré du casque

Une bonne robustesse

Des performances audio de bonne facture

3 possibilité de connexion (USB / Jack 3,5mm / Bluetooth)

Le système d'hybridation permettant d'avoir 2 entrées audio dans le casque

0 latence en filaire ou en bluetooth sur Nintendo Switch, Mac et Smartphone

Une autonomie de la batterie très correcte

Le micro-perche amovible pour passer d'un casque gaming à un casque audio

Points négatifs :

Un prix qui risque d'en rebuter quelques-uns

Surtout intéressant pour ceux jouant beaucoup en multijoueur

Gaming Suite EPOS uniquement compatible PC

La molette du volume directement intégré au casque

Note finale : 8,5 / 10

