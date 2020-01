Lumini dévoilé sur Nintendo Switch

Déjà paru en 2015 sur Steam, Lumini s'apprête à faire le grand saut sur Nintendo Switch. Ce jeu d'aventure relaxant signé Speelbaars et édité par 2Awesome Studio s'offrira une petite place sur l'eShop le 24 janvier 2020 . Pour en apprendre un peu plus sur ce titre enchanteur, nous vous laissons ci-dessous un descriptif, ainsi qu'un trailer de présentation dédié aux versions consoles.

Une espèce depuis longtemps oubliée, une planète hostile et une aventure pleine de découvertes : bienvenue dans le monde de Lumini...

Disparue sans laisser de traces depuis plusieurs milliers d'années, une race de créatures innocentes connue sous le nom de Lumini revient sur son monde natal. Malheureusement, le temps n'a pas été clément pour cette planète dont l'équilibre a évolué, transformant un environnement autrefois hospitalier en un paysage hostile. Seuls les Lumini pourront restaurer l'équilibre et ressusciter leur race endormie depuis longtemps, avant de s'adapter pour préserver l'avenir des générations futures.

Explorez le monde des Lumini dans ce jeu d'aventure relaxant, surmontez les obstacles et maintenez votre essaim en sécurité, tout en récupérant l'énergie de la planète pour ressusciter vos pairs. Divisez et regroupez votre essaim, évoluez et découvrez de nouvelles aptitudes pour redonner aux Lumini leur gloire d'antan.

Caractéristiques :