Test du bureau assis debout Konix : quand le jeu debout et le mouvement prennent enfin tout leur sens

Les jeux dits “en mouvement” occupent une place à part sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2. On y joue debout, on bouge, on se déplace, mais l’environnement autour reste souvent pensé pour une pratique assise. Télé trop basse, meuble inadapté, posture approximative. Des détails en apparence, mais qui finissent par peser sur le confort et l’envie de relancer une session.

C’est dans ce contexte que j’ai testé ce bureau assis debout Konix, envoyé par la marque dans le cadre de cet article. Non pas comme un simple meuble de bureau, mais comme un outil potentiel pour accompagner le jeu debout, notamment sur des titres comme Just Dance ou Ring Fit Adventure. L’idée n’était pas de chercher une révolution artificielle, mais de voir si ce type de bureau pouvait réellement améliorer l’expérience, de façon concrète et durable.

Jouer debout change tout (et ce bureau n’y est pas pour rien)

Je n’aborde pas le mobilier comme un simple accessoire. Pourtant, avec le temps, je me suis rendu compte d’une chose assez simple : je ne connais personne qui soit passé à un bureau assis debout et qui soit revenu en arrière. Une fois qu’on y a goûté, difficile de s’en passer.

C’est donc avec beaucoup de curiosité que j’ai reçu ce bureau assis debout Konix. Pas avec l’idée de révolutionner ma façon de jouer du jour au lendemain, mais avec la conviction qu’il allait servir. Et rapidement, cette intuition s’est confirmée.

Un bureau pensé comme un espace, pas comme un meuble

Le montage s’est fait seul, en moins d’une heure. Rien de pénible, rien de frustrant. Une fois en place, la première impression est très positive. Le bureau inspire confiance, il est stable, et surtout il donne envie d’être utilisé.

Très vite, j’ai fait un choix clair : ce bureau n’allait pas accueillir un setup classique, avec clavier, souris et écrans secondaires. Son usage est particulier. Il devient le centre de l’espace dédié au jeu en mouvement. Un espace presque à part, volontairement épuré, pensé pour bouger sans contrainte.

Ring Fit, Just Dance et la logique du jeu debout

La première mise en situation s’est faite avec Ring Fit Adventure. Un cas un peu particulier, puisque le jeu est pensé pour un usage télé, avec des exercices debout, mais aussi au sol. Ici, le bureau ne pose aucun problème. Il se baisse facilement, se fait oublier quand il le faut, puis retrouve sa place dès qu’on revient debout. Au passage, j’ai aussi pu accrocher l’anneau de Ring Fit sur le côté du bureau, au niveau du support métallique prévu pour les câbles, ce qui s’est révélé étonnamment pratique entre deux exercices.

Mais c’est avec Just Dance que tout devient évident. Là, il n’y a plus vraiment de débat. Le bureau est à hauteur des yeux, la télévision parfaitement positionnée, et l’ensemble fonctionne si bien qu’on a presque l’impression que c’est pensé pour. Une fois la hauteur réglée, je n’ai plus eu à y toucher, si ce n’est pour le descendre complètement quand je ne l’utilise pas.

La question de la hauteur écran, enfin réglée

C’est probablement là que le bureau apporte le plus. La télévision est à la bonne distance, à la bonne hauteur, immédiatement. En mouvement, la lisibilité est excellente. On n’a pas besoin de lever ou de baisser la tête en permanence. Tout est naturel. C’est un détail en apparence, mais dès qu’on enchaîne les mouvements, les pas, les exercices, ça change tout. À tel point qu’on se demande pourquoi ce n’est pas plus répandu pour ce type de jeux.

La fatigue est bien là, mais elle vient du sport, pas du bureau. Debout, on se sent beaucoup plus à l’aise qu’assis pour ce type de jeux. Les sessions peuvent durer sans gêne particulière, et surtout, l’envie de recommencer est immédiate. En hauteur, le bureau est logiquement un peu moins stable qu’en position basse, mais jamais au point d’inquiéter. Même en mouvement, je n’ai à aucun moment eu peur de le fragiliser ou de le faire basculer. Le plateau est suffisamment large pour l’usage que j’en fais, aussi bien pour jouer que pour travailler, mais il ne s’agit évidemment pas d’un espace pensé pour accueillir plusieurs personnes. Le mécanisme motorisé se fait entendre lors des réglages, mais rien de gênant. Dans un contexte de jeu ou d’usage quotidien, on n’y prête rapidement plus attention. Dès le lendemain, le bureau était de nouveau utilisé, les jours suivants aussi. Non pas par obligation, mais parce que c’est devenu logique.

Une révolution mesurée

Est-ce que ce bureau transforme radicalement Ring Fit Adventure ? Pas complètement. Le jeu reste ce qu’il est, avec ses contraintes propres. En revanche, pour Just Dance, le gain est évident. Et plus largement, le confort global est bien supérieur.

En y réfléchissant dans le cadre de cet article, je me suis aussi rendu compte que ce bureau ne se limitait pas au jeu. Ce n’est pas un achat que l’on fait uniquement pour Just Dance ou Ring Fit Adventure, mais un meuble qui prend tout son sens dès lors qu’il s’inscrit dans un usage plus large. Sans ce bureau, il faudrait une télévision fixée au mur, à la bonne hauteur. C’est une solution. Mais ici, la flexibilité est totale. On ajuste, on adapte, on change d’usage sans contrainte.

Le vrai frein, et pour qui c’est fait

Il y a évidemment une limite, et elle est simple : le prix. Autour de 150 euros, ce n’est pas anodin. Cela reste raisonnable pour un bureau assis debout, mais ce n’est pas non plus l’invention du feu. Ce bureau s’adresse avant tout aux joueurs solo plutôt adultes, aux familles, et à celles et ceux qui télétravaillent déjà. À ceux pour qui le jeu en mouvement n’est pas une curiosité occasionnelle, mais une vraie pratique. Sans régler vos problèmes de dos, il vous les atténuera certainement.

Ce bureau assis debout Konix n’est pas un gadget. Il ne révolutionne pas le jeu à lui seul, mais il rend certaines expériences beaucoup plus naturelles, plus confortables, plus évidentes. Pour le motion gaming, c’est vraiment super pratique. D’ailleurs, j’écris actuellement cet article debout, à ce même bureau. Et sans même m’en rendre compte, il a déjà dépassé son statut d’accessoire pour devenir un élément permanent de mon espace. Une fois installé, difficile d’imaginer revenir à autre chose. Pour en savoir plus sur le bureau n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Konix.