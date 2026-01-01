Test des Razer Hammerhead V3 HyperSpeed sur Nintendo Switch 2 - Des écouteurs premium qui trouvent enfin leur vrai terrain de jeu

Je ne vais pas faire semblant de découvrir le concept des écouteurs en 2026, sur le papier, les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed ont tout du produit facile à aimer. Un format discret, une promesse gaming, un boîtier compact, un dongle 2,4 GHz, une réduction de bruit et une finition premium. C'est typiquement le genre d'accessoire qui coche beaucoup de cases avant même d'avoir servi. Le test le plus dur, en réalité, pour ces écouteurs, c'est toujours le même. C'est savoir si, une fois sortis de la boîte, ils deviennent vraiment un objet qu'on emporte partout, ou simplement un bel accessoire de plus. Et clairement, ils m'ont eu.

Un casque, aussi bon soit il, finit toujours par imposer sa présence : il prend de la place, il se voit, il ne suit pas tous les moments de la même manière. Les écouteurs Hammerhead V3 HyperSpeed, eux, répondent à quelque chose de beaucoup plus concret, je les ai utilisés une fois dans le train, beaucoup en balade, au bureau, et surtout tard le soir, au fond du lit, quand on a envie de lancer une partie sans déranger personne. C'est là que le produit a pris tout son sens, pas comme une démonstration technique mais dans un usage réel, dans un moment très simple où l'on veut rester concentré sur son jeu, avec quelque chose de discret, de rapide à sortir, de sérieux une fois en place, puis facile à faire disparaître juste après. Et je vais le dire tout de suite, sur ce terrain-là, ils sont redoutablement justes.

Ces écouteurs m'ont été fournis gratuitement par Razer dans le cadre de ce test.

Un produit qui inspire confiance dès la boîte

La première bonne surprise, c'est qu'ils inspirent confiance immédiatement. Le boîtier est très qualitatif, les écouteurs aussi et l'ensemble donne vraiment cette impression premium qu'on espère quand on regarde l'étiquette. Vous allez me dire "à 139,99 €, heureusement !", mais ce qui m'a surtout plu, c'est la simplicité de l'ensemble. Sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5, le raccordement et l'utilisation se sont fait très vite. Pas de caprice, pas de moment flottant, pas de procédure pénible qui casse l'envie de tester. On branche, ça marche, on comprend, on passe à autre chose. C'est bête à dire, mais sur un produit pensé pour bouger d'un appareil à l'autre, ça change tout et ça simplifie énormément l'utilisation au quotidien.

Dongle ou Bluetooth : le vrai confort c'est d'avoir le choix

Le vrai bon point, à mes yeux, c'est d'ailleurs moins la promesse abstraite de la faible latence que la liberté offerte par le duo dongle et Bluetooth. Je ne joue pas à des jeux de rythme, donc je serais incapable de te vendre une différence spectaculaire ressentie manette en main entre les deux, ce serait broder. En revanche, j'ai beaucoup aimé avoir le choix. Sur Nintendo Switch 2, par exemple, j'ai souvent préféré utiliser le dongle, simplement parce que j'aimais l'idée de ne pas me poser de question, alors que sur d'autres usages le Bluetooth fait parfaitement l'affaire. Ce n'est pas tant une démonstration de performance pure qu'une question de confort mental. Le produit s'adapte, je n'ai pas à réfléchir, et ce confort là finit par compter plus qu'on ne croit. Il faut aussi préciser un point malin : sur ce modèle, le petit dongle peut s'utiliser seul, mais le boîtier peut aussi faire office de récepteur 2,4 GHz une fois branché en USB C. Et c'est même la logique retenue sur la version X, qui fait l'impasse sur le dongle compact amovible et repose uniquement sur le boîtier pour cette connexion, mais nous y reviendrons.

Splatoon, le son en 3D et le moment où tout bascule

Le petit coup de bascule, celui qui m'a fait passer du "c'est bien pensé" à "ah oui, d'accord", je l'ai eu pendant une session de Splatoon (et oui toujours Splatoon...). C'est là que les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed ont cessé d'être simplement pratiques pour devenir franchement convaincants. Le son avait presque quelque chose de 3D, avec une sensation proche du casque, une vraie ampleur, une vraie présence, quelque chose qui enveloppe davantage que ce que j'attendais d'écouteurs aussi compacts. Et comme souvent, c'est ce genre de moment qui décide du reste. Pas la fiche technique, ni l'argumentaire de marque. Le moment où un produit surprend là où on l'attendait surtout sur sa praticité.

Solides au quotidien, pas seulement en jeu

Ce qui est fort, c'est que cette bonne impression ne se limite pas au jeu. En balade, la musique est excellente, les appels sont nets, on m'entend bien, et ce n'est pas un détail pour des écouteurs censés suivre plusieurs usages dans une même journée. Je n'ai pas eu à faire de compromis agaçants, pas de confort bancal, ni d'autonomie qui inquiète, ni même cette petite frustration qui revient avec certains produits compacts pourtant séduisants les premiers jours. Ici, tout tient bien, tout suit et à force, on arrête d'y penser, ce qui est, vous en conviendrez, bon signe.

L'ANC fait le travail, le mode ambiant moins

Je ne suis pas particulièrement amateur d'ANC (le suppresseur de bruit ambiant), donc ça ne sera pas mon argument de vente. En revanche, je dois reconnaître qu'elle est performante et qu'elle renforce encore le côté passe-partout de l'ensemble. Le mode ambiant, lui, m'a paru beaucoup plus anecdotique, il existe, il rend service, mais je ne vais pas le placer au centre de l'expérience. Le cœur du produit est ailleurs, il est dans cette impression de cohérence générale. Dans le fait qu'on sort les écouteurs rapidement, qu'on les garde longtemps, qu'on passe d'un usage à l'autre sans heurt, et qu'ils donnent presque toujours le sentiment d'être à la bonne place.

La comparaison avec les FreeBuds 4i qui dit tout

C'est aussi pour ça que la comparaison avec mes vieux Huawei FreeBuds 4i m'a paru assez vite tourner à l'avantage de Razer. Les FreeBuds 4i faisaient le travail dans un cadre plus classique, pour écouter de la musique, prendre quelques appels, s'isoler un peu. Les Hammerhead V3 HyperSpeed, eux, vont plus loin dès qu'il est question de jeu, de polyvalence et de sensation premium. Ils me donnent surtout quelque chose que les Huawei ne me donnaient pas vraiment : l'impression d'un produit pensé pour ce mélange de moments, entre balade, bureau, console portable et session tardive au lit. À partir de là, on ne lit plus leur prix tout à fait de la même façon.

139,99 euros : cher, mais cohérent

Parce que oui, le tarif reste élevé. 139,99 euros, ce n'est pas neutre, et ce n'est pas le genre d'achat qu'on banalise d'un revers de main. Mais pour une fois, je trouve que le produit tient la ligne qu'il s'impose. Il n'essaie pas de remplacer tous les casques du monde, ni de faire croire qu'il n'y a aucun sacrifice face à un format plus enveloppant. Un bon casque garde davantage d'isolation, parfois plus de présence, et selon les goûts une autre forme de confort. Simplement, ce n'est pas là que les Hammerhead V3 HyperSpeed gagnent. Ils gagnent sur le reste, à savoir la liberté, l'encombrement minimal, la facilité avec laquelle ils s'intègrent dans des journées et des soirées très différentes et surtout sur cette capacité rare à devenir, très vite, le réflexe le plus simple.

Ils ne remplacent pas un bon casque sur tous les terrains, et ce n’est pas vraiment la question. Ce que Razer réussit ici, c’est autre chose : proposer des écouteurs qui finissent par devenir un réflexe, parce qu’ils sont faciles à emporter, simples à utiliser et assez convaincants pour suivre sans broncher une vraie vie de joueur nomade. Qu'on les utilise sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ou même encore sur les consoles concurrentes, ils font exactement ce qu'on leur demande et même mieux encore. À 139,99 €, le prix reste élevé, mais pour une fois il accompagne un produit qui sait très bien pourquoi il existe. La petite taille de leur boîtier fera de ses écouteurs vos meilleurs amis lors de vos sessions Nintendo Switch loin de chez vous. J'ai pu les utiliser sans souci dans le train et la facilité à switcher entre ma musique sur mon téléphone et celle du jeu sur ma console a terminé de me convaincre de la grande qualité de ce produit

Pour moi, c’est clairement un 8,5 sur 10 avec forcément un prix d'entrée assez élevé pour la version de base. Il est en effet à noter qu'une version X des écouteurs est disponible sans le dongle 2,4 GHz (le boîtier faisant alors office de seul dongle pour la communication à 2,4 GHz) et sans la réduction de bruit. Cette version allégée vous coûtera quant à elle 89,99 euros. Vous pouvez retrouver les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed sur le site officiel de Razer.

Source : Razer