Test des MOBAPAD M12 HD : quand les Joy-Con officiels deviennent les manettes du joueur 2

Après les NYXI Hyperion 3, je pensais avoir déjà trouvé une excellente alternative premium aux Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2. Des manettes confortables, généreuses, bien pensées, capables de transformer l'expérience portable de la console. Puis les MOBAPAD M12 HD sont arrivés. Et très honnêtement, dès les premières minutes, j'ai eu cette sensation assez rare : celle de tenir un produit qui joue dans une catégorie supérieure.

Une première impression qui marque immédiatement

Dès l'ouverture de la boîte, le ton est donné. La présentation est soignée, les manettes sont parfaitement protégées dans une mousse dense, et l'ensemble dégage immédiatement une impression de sérieux. On n'a pas l'impression d'ouvrir un accessoire tiers parmi tant d'autres, on a plutôt la sensation d'ouvrir un produit premium. MOBAPAD glisse même un petit porte-clés en forme de manette dans la boîte. Le détail est évidemment minime, mais il participe à cette excellente première impression. La bonne surprise continue une fois les manettes en main : les plastiques sont excellents, l'assemblage inspire confiance, rien ne craque et rien ne sonne creux. Les M12 HD donnent davantage l'impression d'une manette Pro Nintendo Switch 2 que d'une simple alternative aux Joy-Con officiels. C'est probablement ce qui m'a le plus surpris. Les NYXI Hyperion 3 étaient déjà très bons, les MOBAPAD M12 HD vont encore plus loin.

Une Nintendo Switch 2 transformée

Une fois fixés à la console, les M12 HD changent complètement l'expérience portable. Les Joy-Con 2 officiels sont de très bonnes manettes, mais ils restent prisonniers de leur concept. Ils doivent être compacts, pouvoir être utilisés séparément, convenir à plusieurs usages différents et rester faciles à transporter. Les M12 HD, eux, poursuivent un objectif beaucoup plus simple : rendre la Nintendo Switch 2 plus confortable, et ils y parviennent remarquablement bien. Avec eux, on n'a plus vraiment l'impression d'utiliser deux Joy-Con, on a plutôt l'impression d'utiliser une manette Pro coupée en deux. La prise en main est naturelle, les poignets fatiguent moins et la console semble immédiatement mieux équilibrée. J'ai notamment passé plusieurs heures sur Luigi's Mansion et Luigi's Mansion 3 avec les M12 HD, et cela a été un vrai plaisir. Les joysticks y sont pour beaucoup : ils sont précis, fluides et extrêmement agréables sous les pouces. Dans un jeu où l'on passe son temps à se déplacer, aspirer, viser et tourner autour des ennemis, cette qualité supplémentaire se ressent immédiatement. On ne pense plus aux manettes, on joue.

Une excellente croix directionnelle

L'autre excellente surprise concerne la croix directionnelle interchangeable. J'ai commencé Xenoblade Chronicles avec les M12 HD, et je me suis très rapidement surpris à utiliser systématiquement la croix pour sélectionner mes Arts pendant les combats. Elle est précise, confortable et particulièrement agréable à utiliser. La croix était déjà un point fort des Hyperion 3, celle des MOBAPAD me paraît encore meilleure. Sur une fiche technique, cela ressemble à un détail, mais en jeu, c'est un vrai confort supplémentaire.

Des boutons mécaniques qui ne plairont pas à tout le monde

Les boutons mécaniques sont l'une des signatures des M12 HD. Personnellement, j'adore. Chaque pression est nette, précise et satisfaisante, avec des clics qui donnent presque une sensation arcade à certains jeux. En revanche, il faut être honnête : ils sont bruyants. Si vous aimez les boutons souples et silencieux des manettes Nintendo, l'adaptation demandera un petit temps. Pour ma part, je les ai rapidement préférés, mais c'est clairement un choix de conception qui divisera. Même chose pour les gâchettes, qui proposent elles aussi un clic très marqué. Cela m'a davantage rappelé certaines manettes Xbox que les Joy-Con officiels.

Des vibrations HD convaincantes

Les vibrations HD font partie des arguments mis en avant par MOBAPAD, et contrairement à beaucoup d'accessoires tiers, elles ne sont pas là uniquement pour remplir une fiche technique. Elles sont réellement convaincantes. Elles ne reproduisent pas parfaitement toute la finesse des solutions officielles de Nintendo, mais elles s'en rapprochent suffisamment pour ne jamais donner l'impression d'utiliser un produit au rabais. Là encore, la sensation générale reste très premium.

Le seul vrai point faible : le gyroscope

Si je devais désigner un domaine où les M12 HD restent derrière les Joy-Con officiels, ce serait le gyroscope. Attention : il n'est pas mauvais. Sur Mario Kart World ou dans les jeux qui utilisent ponctuellement le gyroscope pour viser ou ajuster certains mouvements, il reste parfaitement utilisable. Je peux jouer ainsi sans aucune frustration particulière. En revanche, la situation change sur Splatoon 3. Dans ce jeu, le gyroscope devient un véritable outil de compétition. La précision est essentielle, les micro-ajustements sont permanents et la moindre différence finit par se ressentir. Après plusieurs sessions, j'ai même perdu un rang que je maintenais habituellement avec les manettes officielles. Cela ne signifie pas que le gyroscope des M12 HD est mauvais, simplement qu'il n'atteint pas encore le niveau d'excellence des Joy-Con Nintendo dans les jeux qui reposent fortement sur cette technologie. Pour la majorité des joueurs, cela restera un défaut mineur. Pour les spécialistes de Splatoon, c'est un point à connaître.

Des boutons arrière présents... mais que je n'utilise pas

Les M12 HD disposent également de boutons arrière programmables. Sur le papier, c'est une excellente chose, mais dans les faits, je les ai très peu utilisés. La raison est simple : leur configuration est moins pratique que celle proposée par Nintendo sur la manette Pro Nintendo Switch 2. Sur la manette officielle, quelques secondes suffisent directement depuis le menu Home. Ici, il faut passer par des combinaisons de touches puis effectuer l'affectation. Ce n'est pas compliqué, mais c'est moins intuitif. Résultat, je me suis naturellement contenté des commandes classiques. C'est dommage, car les boutons eux-mêmes fonctionnent parfaitement.

Le C20 Sling Bag : une bonne surprise à un mauvais prix

MOBAPAD m'a également envoyé le C20 Sling Bag destiné à accompagner les M12 HD, et honnêtement, c'est probablement l'accessoire auquel je m'attendais le moins. La plupart des sacoches pour consoles portables se ressemblent. On glisse la console dedans, on ajoute un peu de mousse et l'affaire est réglée. Le C20 fait quelque chose d'intelligent. À l'intérieur, une structure rigide maintient la Nintendo Switch 2 équipée des M12 HD. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, c'est presque un game changer, la console est maintenue, protégée et parfaitement calée. On n'a jamais l'impression qu'elle flotte librement dans la sacoche. C'est particulièrement important avec des Joy-Con aussi imposants que les M12 HD, car habituellement, le gain en confort se paie par une perte de praticité lors du transport. Ici, le problème disparaît presque complètement. La Nintendo Switch 2, les M12 HD et le C20 donnent l'impression d'avoir été conçus ensemble. Gros bémol cependant, cette pochette est vendue au prix de 59 dollars ce que je trouve vraiment excessif. Elle est d'une grande qualité c'est sûr, notamment au niveau de ses fermetures aimantées et de sa robustesse globale, mais peu de personnes pourront se permettre de dépenser un tel prix dans une pochette alors même que les M12 HD viennent avec leur propre étui de transport.

Les meilleurs Joy-Con tiers que j'ai utilisés

Après plusieurs jours passés avec eux, mon avis est assez simple. Les MOBAPAD M12 HD sont les meilleurs Joy-Con tiers que j'ai utilisés sur Nintendo Switch 2. Les NYXI Hyperion 3 restent excellents, mais les MOBAPAD vont plus loin. Ils sont mieux finis, plus agréables à utiliser, plus confortables, plus premium, et surtout, ils réussissent quelque chose que peu d'accessoires parviennent à faire : faire oublier qu'ils sont des accessoires tiers. Le plus révélateur, finalement, c'est que depuis leur arrivée, les rôles se sont inversés chez moi. Les Joy-Con 2 officiels existent toujours, mais ce ne sont plus mes manettes principales. Ce sont devenues les manettes du joueur 2. Et cette simple phrase résume probablement mieux mon avis que n'importe quelle fiche technique.

Verdict

Les MOBAPAD M12 HD ne sont pas parfaits. Le gyroscope reste un cran derrière celui des Joy-Con officiels dans les jeux les plus exigeants et les boutons arrière mériteraient une configuration plus élégante, mais ces défauts pèsent finalement peu face à tout ce qu'ils apportent. Pour jouer en mode portable, ils transforment littéralement l'expérience Nintendo Switch 2, et une fois qu'on s'y est habitué, revenir aux Joy-Con officiels devient étonnamment difficile.

Note : 9 / 10

Ces manettes m'ont été fournies gratuitement par MOBAPAD dans le cadre de ce test. Pour vous procurer les MOBAPAD M12 HD au tarif de 99 dollars seuls et en rajoutant 59 dollars pour la pochette C20, rendez-vous sur le site officiel.