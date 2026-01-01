Test de WHOOSH Screen Shine - un kit convaincant pour nettoyer l’écran de la Nintendo Switch

L’écran de ma Nintendo Switch 2 se salit vite, très vite. Je sais d'où vient le problème, je m’en sers souvent presque comme d’une tablette, en retirant les Joy Con pour passer directement par le tactile dans certains jeux. Les menus, les items... À force, les traces de doigts s’accumulent et on pourrait obtenir la panoplie complète de mes empreintes digitales sur mon protège écran. Ma console donne vite une impression de négligence alors même que j’essaie de la garder propre.

Jusqu’ici, je faisais avec ce que j’avais sous la main, un chiffon microfibre, parfois une lingette, parfois un spray acheté un peu au hasard. Mais le problème, c’est que le résultat n’était jamais vraiment satisfaisant même si sur le moment, j’avais l’impression d’avoir nettoyé. En rallumant l’écran, je le regardais un peu de biais, et il restait encore quelques traces. Que ce soit des traces de doigts ou de produit...

C’est précisément pour ça que je n’avais aucune envie de dépenser une vingtaine d’euros dans un kit de nettoyage de plus. Les produits miracles, en général, j’ai plutôt tendance à m’en méfier et j'imagine que vous aussi. Sur le papier, ça promet souvent beaucoup mais dans les faits, je me retrouvais régulièrement avec un résultat à peine meilleur que celui d’un simple chiffon.

Avant

Après

Après quelques recherches, je suis tombé sur des avis en ligne mentionnant la marque WHOOSH avec enthousiasme. Je gardais mes réserves mais je voulais voir ce que le produit avait vraiment dans le ventre. J'ai contacté SB Supply (le revendeur français de la marque) pour leur demander un petit échantillon afin de pouvoir le tester directement mais ils m'ont finalement gracieusement envoyé le kit complet pour ce test. Si le produit peut sembler éloigné de la ligne éditoriale du site, j'ai pensé que ce problème nous touchait tous et qu'il était probablement d'utilité publique de vous proposer mon retour ici. Je vais être direct avec vous : j’ai été convaincu plus vite que prévu.

Le vrai point fort de WHOOSH Screen Shine (le nom complet du produit), c’est son efficacité immédiate. Sur ma Nintendo Switch 2, qui est équipée d’un film de protection, le résultat se voit tout de suite, l’écran ressort propre, vraiment propre, sans voile résiduel, sans traces qui réapparaissent dès que j’incline un peu la console ni cette finition moyenne que j’ai souvent fini par tolérer avec des produits plus ordinaires. Le kit fourni par SB Supply contenait une grande bouteille du produit, une plus petite pour l'emporter et deux serviettes en microfibre sur lesquelles il faut vaporiser le produit avant d'essuyer nos écrans avec. J'ai tout fait, mes Nintendo Switch, ma télévision, mon écran, ma tablette, mon téléphone et même mes lunettes avec. Le résultat était tellement impeccable qu'une seconde je me suis cru dans la peau d'un vendeur de téléachat.

C’est sans doute ce que j’ai le plus apprécié pendant ce test, WHOOSH ne me donne pas l’impression de nettoyer à moitié. Là où beaucoup de produits laissent toujours un petit quelque chose derrière eux, celui-ci va droit au but. Le nettoyage est rapide, le résultat est visible tout de suite et je n’ai pas besoin d’y revenir trois fois pour obtenir enfin quelque chose de propre. Le produit étant sans alcool, j'ai pu le frotter sans gêne ni la moindre inquiétude sur mes différents écrans et il ne laisse derrière lui qu'une impression d'écran tout neuf sans odeur criarde ou traces multicolores. À chaque utilisation, j’ai retrouvé cette simplicité d’usage et surtout ce rendu net qui manque souvent à ce genre de produit. La formule sans alcool ni ammoniaque du produit m'a l'air savamment étudiée pour tous les types d'écrans et les surfaces sensibles. J'ai pu le tester en confiance et m'assurer de son efficacité réelle.

Ce que je voulais retransmettre ici, après une utilisation quasi quotidienne du produit, c’est qu’on parle d’un besoin très banal, mais très concret. Je ne cherchais pas un gadget de plus autour de ma Nintendo Switch, je voulais juste quelque chose d’efficace pour nettoyer un écran tactile qui se salit vite au quotidien. Dit comme ça, ce n’est pas le sujet le plus spectaculaire du monde. Mais justement, quand je tombe enfin sur un produit aussi simple qui fait bien ce que je lui demande, j’ai envie de le souligner.

Alors oui, le prix peut en revanche freiner. Le kit Duo que j'ai reçu tourne autour des 22 euros sur le site de la marque et pour un nettoyant d’écran, ce n’est pas anodin. C’est même précisément ce qui m’avait retenu jusqu’ici mais après test, je comprends mieux sa réputation. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce produit ne fait pas de miracle, ma Nintendo Switch, que j’utilise souvent au tactile, se salira toujours vite et les traces reviendront. En revanche, pour l’entretien régulier, c’est clairement l’une des solutions les plus efficaces que j’aie essayées jusqu’ici. Je pense avoir trouvé ma solution pérenne à ce problème quotidien. Et pour un produit aussi banal sur le papier, c’est déjà beaucoup. Pour le commander ou vous renseigner c'est par ici.

Source : Sbsupply