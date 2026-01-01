Test de la Sound Blaster Katana V2X : le son, ce truc qu’on a arrêté de prendre au sérieux… à tort

Je vais être honnête dès le début, le son, j’ai arrêté d’y penser pendant des années. Non pas parce que ça ne m’intéressait plus, mais parce qu’on s’est tous habitués à quelque chose d’assez étrange sans vraiment s’en rendre compte. Un phénomène qui n'aurait pas dû arriver et qui maintenant fait partie de notre quotidien. Les haut-parleurs intégrés aux écrans ou aux téléviseurs sont devenus “suffisants”, pas bons ni impressionnants, mais suffisamment présents pour qu’on ne remette plus rien en question. On lance un jeu, une vidéo, un appel en télétravail et ça fonctionne. C'est tout, pas plus, pas moins.

Le vrai problème du son aujourd’hui, ce n’est pas sa qualité. C’est qu’on a arrêté de l’exiger et qu’on s’est habitués à quelque chose de médiocre sans même s’en rendre compte. Mais ce confort-là repose en grande partie sur une illusion, si j'entends, alors j'ai l'impression d'écouter. Et c’est seulement quand on branche autre chose qu’on réalise à quel point on s’était contenté du minimum. C'est la réflexion que je me suis faite en repassant sur ma vieille Nintendo Switch après bientôt un an sur ma Nintendo Switch 2. Récemment je me suis remis aussi à faire The Legend of Zelda : Twilight Princess HD sur le Gamepad de la Nintendo Wii U et je ne comprends pas comment j'ai pu me contenter d'un tel son pendant des années. C’est aussi exactement ce qui s’est passé avec la Katana V2X, la barre de son que Sound Blaster m'a fourni pour ce test. Cela n'a pas été une claque immédiate lorsque je l'ai branchée sur mon écran. Cela n'a pas non plus eu un effet spectaculaire, mais plutôt un retour à quelque chose de plus juste, de plus cohérent et surtout beaucoup plus difficile à abandonner ensuite.

Une installation qui ne demande rien… et qui prend tout

La première chose qui m’a marqué avec la Katana V2X, c’est à quel point elle ne complique rien. Je l’ai posée sous mon écran, elle passe parfaitement, elle ne m’a obligé à aucun ajustement particulier et en quelques secondes tout était prêt. Il n’y a pas de moment de doute, pas de passage un peu pénible où l’on cherche la bonne configuration. J'ai branché, ça fonctionnait et c'était terminé. Le son ne sortait plus de l'écran mais bien de la barre elle-même. Lorsque j'ai branché ma Nintendo Switch 2 dessus, pareil, du son directement. Je l'ai ensuite branché sur mon PC en USB et après téléchargement du logiciel j'ai pu me pencher sur le cas des réglages. Cas que j'ai presque immédiatement abandonné lorsque je me suis rappelé que j'avais tout sauf l'oreille musicale. Néanmoins, ce que j'essaie de souligner ici c'est que la Katana V2X est facile à déballer, facile à brancher et facile à utiliser. Son caisson de basse se relie directement à elle via un seul câble et il n'a pas besoin d'être alimenté électriquement. Une seule prise pour la barre et son caisson, une surprise très appréciable.

La barre a aussi ce côté assez rare de savoir s’intégrer sans s’imposer. Le design est clairement soigné, avec un rendu assez premium dès le premier regard, mais elle ne vient pas non plus écraser le reste du setup. Même le RGB, que j’avais tendance à considérer comme gadget, reste maîtrisé. Lorsqu'activé, il attire l’œil sans devenir agressif, désactivé, la barre devient presque invisible d'un noire pure et premium qui rend très bien aux côtés de la Nintendo Switch 2 et des télévisions modernes. Dans les deux cas, avec ou sans lumière, elle trouve sa place naturellement et on finit vite par oublier qu’elle vient d’arriver.

Une polyvalence qui s’adapte au réel, pas à la fiche technique

Sur la connectique, la Katana V2X joue clairement la carte de la polyvalence et c’est probablement ce qui la rend aussi facile à adopter au quotidien. Comme dit plus haut, je l’utilise en USB sur PC, en jack sur mon écran, si besoin parfois en Bluetooth avec la Nintendo Switch 2 et en optique sur la télévision, sans jamais avoir eu à me battre avec quoi que ce soit. Les changements de source sont fluides, la télécommande fait le travail et tout reste très accessible. Aucun câble n'est jamais débranché et lorsque je passe du son de mon PC en USB à mes consoles en jack sur mon écran, le changement est fluide, sans accroc et sans dérangement.

Dans les faits, la logique d’utilisation dépend surtout de la source. Sur PC, l’USB reste la solution la plus naturelle au quotidien, avec un fonctionnement immédiat et sans friction. Sur Nintendo Switch 2, en revanche, la barre n’est pas reconnue en USB : il faut donc passer par le Bluetooth ou le jack directement sur la console, deux solutions qui fonctionnent très bien dans les faits. L’optique reste de son côté idéale pour une utilisation sur télévision, avec un signal propre et stable. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser en HDMI-ARC, ne disposant pas d'un tel câble, mais je me réjouis que cette possibilité existe pour plus tard. Tous les câbles exceptés les câbles jack et HDMI-ARC sont fournis avec la barre.

Un son qui ne cherche pas à impressionner​

Le premier contact sonore avec la Katana V2X ne cherche pas à impressionner et c’est sans doute sa meilleure qualité. Le rendu est équilibré, assez neutre, avec des voix bien mises en avant et des aigus qui restent toujours propres. Les basses sont présentes sans être envahissantes et l’ensemble donne une écoute très confortable, même sur de longues sessions.

Ce n’est pas spectaculaire. C’est tout simplement juste.

À ce niveau de prix, rappelons que la Katana V2X est proposé aux alentours de 300 euros chez la plupart des revendeurs. Beaucoup de barres de son cherchent à impressionner immédiatement en forçant les basses ou en accentuant artificiellement certains effets. Ce n’est pas le choix fait ici par Sound Blaster, la Katana V2X privilégie un rendu plus équilibré, plus lisible, qui peut sembler plus discret au premier abord mais qui s’impose largement sur la durée.

C’est d’ailleurs sur la durée que la barre convainc le plus. Que ce soit en télétravail, en musique ou en vidéo, elle devient rapidement une évidence, je l’allume sans y penser, je l’utilise pour tout et surtout je ne ressens jamais de fatigue. C’est un point souvent sous-estimé, mais essentiel pour un produit de bureau.

Mieux entendre, ou mieux comprendre ?

C’est en jeu que la Katana V2X révèle vraiment son intérêt et pas forcément là où on l’attend. Sur Splatoon 3, par exemple, j’ai eu un déclic assez immédiat. Pas un truc exagéré ni un effet cinéma mais quelque chose de beaucoup plus concret et de bien plus précieux : une meilleure lecture de l’espace. Les directions sont plus lisibles, les sons plus distincts et on capte plus facilement ce qui se passe autour de soi. Je savais où se trouvaient mes adversaires aux sons de leurs tirs, je savais d'où venaient les menaces grâce au son spatial. Je pouvais me retourner rapidement et être presque aussi bon en jeu avec ce son extérieur que je ne peux l'être avec un casque. Sans battre la concentration donnée par l'usage d'un casque en jeu, la Katana V2X m'a permit d'être mieux concentré sans pour autant avoir à porter un casque. C'est pour moi un énorme plus par rapport à l'usage que j'avais de mes haut-parleurs d'écrans avant. Je jouais à Splatoon 3 uniquement au casque et c'est quelque chose que je fais moins désormais.

Je n’ai pas juste mieux entendu le jeu, je l’ai mieux compris. Et c’est probablement là que la Katana V2X fait la différence car elle ne se contente pas d’améliorer le son, elle améliore la lecture du jeu. Et surtout, je peux presque me passer d’un casque.

Sur des jeux plus calmes, l’effet est différent mais tout aussi pertinent. Les ambiances prennent de la place, les détails ressortent mieux et l’ensemble devient plus enveloppant sans jamais devenir envahissant. Sur un écran PC, la différence avec les haut-parleurs intégrés est immédiate. Il n’y a même pas de débat possible. Je ne compte plus jamais utiliser les haut-parleurs intégrés à mon écran.

Une barre qui connaît ses limites

Il faut toutefois rester lucide sur ce que la Katana V2X propose réellement. La scène sonore reste frontale, adaptée à une utilisation à courte distance et ne cherche jamais à remplir une pièce comme un système plus ambitieux pourrait le faire. Le caisson de basses est efficace mais discret, parfois même un peu trop selon les réglages et le logiciel, bien que complet, manque encore de clarté dans son utilisation.

Mais ces limites sont finalement assez logiques au regard du positionnement du produit. On n’est pas sur une barre de son pensée pour un salon ou pour une écoute audiophile exigeante. On est sur une solution conçue pour un bureau, pour un usage quotidien et dans ce contexte-là, l’équilibre trouvé est particulièrement juste.

C’est probablement là que la Katana V2X trouve sa vraie place. Pas comme une alternative à un home cinéma, ni comme un gadget d’appoint, mais comme une solution pensée pour un usage hybride très concret : un bureau, un écran PC, une console comme la Nintendo Switch 2 et un besoin de passer naturellement du jeu au travail sans jamais changer d’équipement.

Le moment où tout bascule

Le moment décisif, celui qui permet vraiment de juger un produit comme celui-ci arrive toujours après quelques jours d’utilisation. C'est même là l'utilité d'un test ! Ce n'est pas quand on installe un produit ni quand on découvre ses fonctionnalités, mais quand on revient en arrière. J’ai coupé la barre pour repasser sur les haut-parleurs de mon écran et la conclusion a été immédiate.

Ce n’est pas que le son soit devenu mauvais, c’est qu'il est devenu vide, comme distordu, étouffé et pris de loin.

Et c’est souvent là que se joue la vraie réussite d’un produit. Pas dans sa capacité à impressionner, mais dans celle à rendre le retour en arrière difficile. C'est en tout cas quelque chose que j'ai appris à comprendre ces derniers mois. La Sound Blaster Katana V2X ne cherche jamais à être spectaculaire et c’est précisément ce qui la rend pertinente. Elle ne remplace pas un home cinéma, elle ne transforme pas un salon, mais elle corrige quelque chose que beaucoup avaient fini par accepter sans y penser. Sur un bureau, avec un écran PC et une Nintendo Switch 2, elle ne se contente pas d’améliorer le son. Elle le remet simplement à sa place.

Ce n’est pas un upgrade absolu. C’est un retour à quelque chose qu’on avait oublié. Quelque chose que l'on méritait et mieux encore, quelque chose que on doit de nouveau prendre au sérieux. Pour en savoir plus sur cette barre de son n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site officiel de la marque.

Source : Creative