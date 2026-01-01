Test de la microSD Express SanDisk 512 Go : l'’extension de stockage idéale pour la Nintendo Switch 2 ?

À chaque nouvelle génération de consoles et à chaque évolution technologique viennent aussi de nouveaux angles à traiter. Le stockage fait clairement partie de ces éléments auxquels on ne pense jamais… jusqu’au moment où on manque de place et où l’on se retrouve obligé de supprimer des jeux. Pendant longtemps, les cartes microSD ont surtout été perçues comme un accessoire pratique permettant d’installer quelques jeux supplémentaires sans trop y réfléchir.

Avec la Nintendo Switch 2 et l’arrivée du standard microSD Express, la situation évolue pourtant avec un véritable pas en avant. Il s'agit désormais de proposer une extension de stockage massive suffisamment rapide pour suivre le rythme des jeux modernes, sans compromettre les performances de la console. J'ai eu l'occasion de recevoir la microSD Express SanDisk 512 Go, envoyée par le constructeur dans le cadre de ce test, afin de mettre cette promesse à l'épreuve avec un usage quotidien et intensif.

Avec la taille actuelle de certains jeux, je pense notamment à Final Fantasy VII Remake, et l’arrivée des Game Key Card, la question du stockage devient presque inévitable. Je savais déjà que j’allais devoir passer par une carte microSD à un moment ou à un autre. Il me fallait donc trouver une solution fiable et suffisamment performante pour ne jamais avoir l’impression d’utiliser un stockage bas de gamme… ni hors de prix. La question est donc simple : cette carte peut-elle réellement se comporter comme une extension naturelle de la mémoire interne de la Nintendo Switch 2 ?

Une installation simple et totalement transparente

Le premier contact avec la carte est volontairement sobre. Le packaging reste minimaliste mais efficace : la carte est protégée dans un petit étui plastique, lui-même inséré dans un emballage carton discret. C’est un détail, mais cet étui est plutôt pratique. On peut facilement le conserver pour stocker une autre carte mémoire plus tard, ce qui n’est jamais inutile quand on manipule régulièrement ce type de support.

L’installation se déroule exactement comme sur la première Nintendo Switch. Il suffit d’ouvrir le pied arrière de la console pour accéder au port microSD, d’insérer la carte puis de redémarrer la machine. Au premier démarrage, la console demande simplement une petite mise à jour afin d’activer le support du format microSD Express, une opération qui ne prend que quelques secondes. Une fois l'installation faite, rien ne vient me rappeler que je l'ai faite. Pas de nouveaux menus, pas de chargements au démarrage ni carte qui dépasse physiquement de la console. C'est comme si elle avait toujours été là.

Premiers usages : libérer de l’espace et tester les transferts

Une fois la carte installée, la première chose que j’ai faite a été de déplacer les captures d’écran et les vidéos enregistrées sur la console. Ce type de contenu constitue un bon point de départ : il permet immédiatement de libérer de l’espace sans imposer de contrainte particulière en termes de performance. Mais la vraie question restait évidemment celle des jeux.

J’ai donc commencé à installer plusieurs titres directement sur la carte, avant d’effectuer quelques transferts de données depuis la mémoire interne de la console. L’exemple le plus parlant a été le déplacement d’un jeu d’environ 100 Go, en l’occurrence Final Fantasy VII Remake, dont le transfert complet vers la carte microSD Express a pris environ dix minutes. Pour un volume de données aussi important, le résultat est franchement convaincant et confirme que le nouveau standard microSD Express permet enfin d’envisager l’extension de stockage comme autre chose qu’un simple espace d’archivage. Un détail mérite néanmoins d’être signalé : la Nintendo Switch 2 ne permet pas d’utiliser la console pendant un transfert de données. Dans l’absolu, certains pourraient y voir une contrainte. Dans la pratique, cela reste pourtant assez logique. Les transferts de ce type ne sont pas fréquents, et il est probablement préférable que le système privilégie la stabilité plutôt que de tenter de gérer ces opérations en arrière-plan.

En jeu : aucune différence perceptible

La véritable question reste évidemment celle des performances. Une carte microSD peut-elle réellement rivaliser avec la mémoire interne de la console lorsqu’il s’agit de lancer un jeu et d’enchaîner les chargements ? Dans mon cas, les différences se sont révélées extrêmement difficiles à percevoir. En lançant Final Fantasy VII Remake directement depuis la carte microSD Express, je n'ai tout simplement constaté aucune différence notable dans les temps de chargement. L’expérience de jeu reste strictement identique à celle avec le titre directement installé sur la mémoire interne de la Nintendo Switch 2. Transitions rapides, performances parfaitement stables, aucune anomalie, pas de chute de FPS, pas de corruption de sauvegarde ni autre bizarrerie. Une véritable extension naturelle de la console. Et au fond, c’est probablement le meilleur compliment que l’on puisse adresser à un périphérique de ce type.

Une nouvelle façon d’organiser sa bibliothèque de jeux

Cette carte permet une gestion plus souple de sa bibliothèque. Avec désormais des jeux pouvant dépasser les 100 Go, il devient difficile voire impossible de tout conserver dans la mémoire interne de la console sans devoir régulièrement jongler entre les titres. Pour moi la meilleure stratégie est la suivante : je conserve dans la mémoire interne les jeux auxquels je joue actuellement et je déplace ceux que je souhaite garder installés sans forcément les lancer tous les jours sur la carte microSD. Dans mon cas, ayant déjà terminé Final Fantasy VII Remake, je l'ai déplacé sur la carte afin de libérer de l’espace sur la console. Il y restera accessible à tout moment. Cette technique m'évite les désinstallations répétées et me permet de conserver une bibliothèque organisée sans sacrifier la place disponible.

Le stockage devient un enjeu central

Si les productions Nintendo restent traditionnellement bien optimisées en termes de taille, la tendance observée chez les éditeurs tiers est très différente. Les jeux deviennent plus volumineux, les assets plus lourds et les mondes de plus en plus vastes. Dans ce contexte, l’usage d’une carte microSD ne relève plus seulement du confort. Il devient progressivement une nécessité, et le passage au standard microSD Express semble justement répondre à ce besoin en offrant des performances suffisamment élevées pour accompagner cette évolution.

Verdict : une extension presque indispensable

La microSD Express SanDisk 512 Go m'a parfaitement comblé et a rempli son rôle d'extension naturelle et bien pensée pour la Nintendo Switch 2. On la trouve actuellement aux alentours de 130 euros, un tarif élevé au premier abord mais cohérent avec les performances offertes par le standard microSD Express. Facile à installer, rapide à utiliser et suffisamment performante pour faire tourner les jeux sans différence perceptible avec la mémoire interne de la console, elle m'a permis de jongler entre les titres sans les supprimer. Maintenant que les jeux dépassent les 100 Go, il est désormais quasiment impossible de se passer de stockage supplémentaire. Dans ce sens, SanDisk propose une carte microSD des plus qualitatives à un tarif cohérent.