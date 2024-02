Test de la carte d'acquisition AVerMedia Live Gamer Ultra 2.1 - Le 4K60 fps sans concession ?

Après vous en avoir parlé dans un article, j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire de la carte d'acquisition Live Game eULTRA 2,1 d'AVerMedia. Ce petit boitier qui se branche sur un ordinateur en USB C et qui promet de capturer tout ce que vous lui transmettrez par cable HDMI dans une résolution allant jusqu'au 4K 60FPS tient-il ses promesses ? C'est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Tout d'abord, lorsque j'ai reçu ce produit, j'ai pu voir que son packaging était des plus réussi. Sobre, efficace et de petite taille, le carton de ce boîtier va directement à l'essentiel en expliquant le fonctionner de l'appareil dès l'ouverture via un schéma des plus clair. Il faut brancher en USB C avec le cable fourni ce boîtier sur votre ordinateur, installer tous les pilotes et logiciels puis vous lancer dans la capture. Pour fonctionner l'AVermedia Live Gamer Ultra 2,1 vous demandera de télécharger trois logiciels, tout d'abord un premier logiciel qui va mettre à jour votre appareil, vérifier que tout vos pilotes sont à jour et vous proposer de télécharger les deux autres. Le premier qui assure le bon fonctionnement de l'appareil et qui permet de scanner votre ordinateur tout en contrôlant les LED de ce boîtier et le second, le plus important, RECentral qui va vous permettre de capturer du gameplay en vidéo. Si jongler entre ces trois logiciels pour paramétrer plus facilement votre session de capture, en choisissant la console que vous allez brancher dessus, n'est pas des plus ergonomique, c'est parfaitement fonctionnel et l'on s'y retrouve assez vite. D'autant que la population désirant capturer du gameplay de jeu dans les meilleures conditions possibles est généralement une population qui s'y connaît en bidouillage et logiciels en tout genre. Attention cependant, AverMedia Gaming Utility qui permet notammer de gérer les LED de l'appareil et de modifier quelques réglages n'est pas traduit en français, il faudra donc parler anglais pour utiliser au mieux cet appareil. Tous les autres logiciels sont traduit et sont assez clairs et simples d'utilisations pour quelqu'un qui sait déjà faire fonctionner des logiciel comme OBS, pour les autres il va falloir apprendre mais il n'y a rien de sorcier et quelques dizaines de minutes vous seront suffisantes pour bien maîtriser l'outil.

Une fois tout installé, vous allez pouvoir passer aux choses sérieuses et capturer du gameplay. Et c'est là que la magie opère. L'AverMedia Live Gamer Ultra 2,1 dispose de deux ports HDMI, le premier « IN » permet aux logiciels de détecter l'image et de la retranscrire sur vos ordinateurs pour la capturer. Le second port « OUT » va vous permettre de brancher l'appareil sur votre téléviseur et donc à ne pas être condamné à jouer sur l'écran de votre ordinateur pour capturer du gameplay. Vous pouvez ainsi jouer tout à fait normalement sur votre télévision, à condition d'avoir un second cable HDMI sous la main (prenez celui de vos consoles, ne vous compliquez pas la vie), et lancer la capture sur votre ordinateur sans pour autant créer de la latence ou une perte de qualité. C'est simple, je ne vois pas la différence lorsque je joue avec la carte d'acquisition de branchée et lorsqu'elle ne l'est pas et que ma console est directement reliée à ma télévision.

J'ai pu ainsi capturer de beaux extraits de mes jeux Switch sans concession pour vous les proposez dans cet article. Splatoon 3, que j'avais du mal à capturer sur mon ancien matériel en raison de sa résolution adaptative et de son nombre d'image par seconde élevée, Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8...etc. Ils sont tous passés au test avec brio et je me réjouis d'avoir pu capturer sans que cela ne gène mon jeu et sans concession des parties de jeux Switch. Si la Switch ne propose que des jeux en 1080p et à 60 images par secondes maximum, cet appareil peut sembler « un peu trop puissant » pour la capture de jeux sur Nintendo Switch, surtout quand on voit le prix de cette carte d'acquisition vendue à 299 euros. 4K (soit 3840x2160pixels), 60 fps (voir même 144 fps sur PC), cette carte fait des miracles et vaut son prix. Le vaut-elle cependant si vous ne comptez l'utiliser que pour capturer des jeux Nintendo Switch ? Cela se débat mais n'oubliez pas que nous sommes à la fin de vie de la console et que celle qui lui succèdera s'approchera plus de jeux en résolution 4K que de jeux en simple 1080p. À vous de voir mais cela reste néanmoins un bon objet pour anticiper l'avenir de Nintendo.

J'ai aussi pu tester l'appareil dans ses retranchements en m'essayant à la capture de jeux en 4K60 fps. J'ai pu tester divers titres sur Xbox Series X tels Elden Ring, Grand Theft Auto V, Flight Simulator ou encore Dredge. Le résultat avec une Xbox Series X est, à l'instar de celui sur Nintendo Switch, tout simplement époustouflant. Aucun lag, aucune perte de qualité, tout fonctionne au mieux et tout est capturé sans accroc.

Sur PlayStation 5, l'installation demande à ce que vous désactiviez un paramètre dans la console avant de la brancher. Il faut désactiver le HDCP dans les paramètres systèmes de la console, c'est une protection anti-copie pour éviter que vous n'enregistriez des contenu protégés tels des films ou des séries. La console vous indiquera que certains contenus ne pourront pas être lancés sans ce paramètre mais je n'ai pour l'instant pas eu de message m'interdisant de jouer ou autre. Je n'utilise cependant ma PlayStation 5 que pour jouer et non comme un boîtier multimedia. Sur PlayStation 5 j'ai lancé FoamStars, le Splatoon de Square Enix, The Last of Us Part II version PlayStation 5 et surtout Returnal. C'est là que j'ai rencontré mon premier souci avec l'AVermedia. Il fallait que je désactive le HDR sur ma capture pour pouvoir atteindre le 4K60fps, ce qui diminue un peu la qualité visuelle de mon jeu. Ensuite, la carte mère de mon ordinateur, pourtant haut-de-gamme au moment de son achat il y a quelques années déjà, ne permet pas de transférer suffisamment de contenu via son port USB-C pour débloquer le 4K60fps, j'ai donc dû utiliser un autre ordinateur plus récent, cette fois-ci un mac, pour mettre cette carte d'acquisition à l'épreuve. J'ai pu capturer du Returnal en 4K60fps sans HDR comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessous et vérifier par la même occasion que la carte d'acquisition fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac. Néanmoins, après contact avec l'équipe d'AVerMedia, j'ai appris qu'il était possible de capturer en 4K60fps avec le HDR d'activé, mais qu'il fallait pour cela avoir une encore meilleure configuration de PC ou bien paramétrer manuellement les différents logiciels de capture. De mon expérience, je n'ai pas pu le faire, mais il semblerait que cela soit bel et bien possible et prévu par la carte comme c'est mentionné sur le site du produit. Je peux cependant compter sur les doigts d'une main les jeux en 4K60fps bénéficiant du HDR et j'ai tout à fait pu capturer Returnal en 1440p60fps avec le HDR d'activé. Par souci d'honnêteté, voici la configuration de mon PC pour vous faire une idée : i5-6600K, ASUS Z170-K (carte mère) et ASUS ROG STRIX GTX 1070 Gaming.

Je recommande fortement cette carte d'acquisition pour toute personne souhaitant capturer du gameplay dans d'excellentes conditions. J'ai été séduit par sa facilité d'utilisation, une fois prise en main, par ses captures sans concession ou presque (HDR je t'aimais bien en 4K60fps mais j'attendrais d'améliorer mon PC pour t'atteindre) et par sa compatibilité avec toutes les consoles. Je vais désormais devoir m'acheter un nouveau disque dur pour stocker mes captures en 4K qui peuvent monter à 1giga par minutes ! L'AVerMedia Live Gamer Ultra 2,1 ne stock en effet pas les vidéos, il faudra trouver de la place sur vos ordinateurs pour pouvoir capturer. Reste la barrière du prix qui peut effectivement faire peur, soyez cependant assurés que pour le prix vous êtes certains de posséder ce qui se fait probablement de mieux en termes de carte d'acquisition pour la capture de jeux et pour le streaming. Celle-ci est en effet faite pour les deux et j'ai pu le vérifier lors de test sur Twitch et sur Youtube en direct. Reste encore à avoir la connexion internet qui suit évidemment.