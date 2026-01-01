Test de la Belkin Charging Case Pro pour Nintendo Switch 2 - Une évolution premium qui transforme enfin le jeu nomade

Jouer en déplacement fait partie intégrante de l’ADN de la Nintendo Switch. Pourtant, avec la Nintendo Switch 2, quelque chose a progressivement changé dans ma manière de jouer. La console est plus puissante, plus ambitieuse, capable de faire tourner des jeux comme Final Fantasy VII Remake Intergrade dans de très bonnes conditions… mais elle est aussi plus lourde, plus exigeante énergétiquement et beaucoup moins adaptée aux longues sessions purement portables qu’on pourrait le croire au premier abord.

C’est probablement ce qui rend la Belkin Charging Case Pro aussi intéressante. Là où la première version proposait déjà un concept pertinent, cette version Pro donne enfin l’impression d’être le produit abouti que le concept méritait depuis le départ. Belkin nous a fait parvenir la Charging Case Pro pour Nintendo Switch 2 afin de réaliser ce test.

Et honnêtement, dès la sortie de la boîte, le constat saute aux yeux. Là où le premier modèle ressemblait encore à une excellente pochette équipée d’une batterie externe, cette version Pro assume pleinement son positionnement premium. La finition monte clairement d’un cran, l’ensemble paraît plus cohérent, plus solide, plus mature aussi.

Une pochette qui comprend enfin comment on joue réellement à la Nintendo Switch 2

L’idée reste globalement la même. Une pochette rigide capable de protéger la console, de transporter ses jeux et surtout d’intégrer directement une batterie externe amovible pour recharger la Nintendo Switch 2 sans avoir à sortir tout un attirail de câbles et d’accessoires. Mais cette version Pro change énormément de choses dans les détails.

Le plus important reste probablement l’intégration du support permettant de poser plus facilement la console en mode table pendant la recharge. Dit comme ça, cela paraît presque anecdotique mais en réalité, c’est probablement ce qui transforme complètement l’usage du produit.

En effet, avec la Nintendo Switch 2, je me suis rendu compte d’une chose assez simple : plus les jeux deviennent ambitieux, moins j’ai envie de tenir la console pendant des heures. Le poids de cette Nintendo Switch 2 finit par se faire sentir, surtout sur de longues sessions et l’autonomie pousse constamment à surveiller le pourcentage de batterie.

Avec cette Charging Case Pro, mes habitudes ont changé presque naturellement. Je pose beaucoup plus souvent la console en mode table, je sépare les Joy Con ou je prends directement une manette Pro et je joue finalement plus longtemps, mais aussi beaucoup plus confortablement.

Le poids comme défaut… puis comme avantage

La pochette reste évidemment plus lourde qu’une housse classique. Impossible de prétendre le contraire. Mais ce qui est intéressant, c’est que ce poids finit paradoxalement par devenir un avantage à l’usage.

La batterie intégrée apporte une vraie stabilité une fois la console posée sur une table, dans un train ou même simplement sur un bureau. L’ensemble paraît sécurisé, stable, solide. Là où certains accessoires nomades donnent une impression un peu fragile ou temporaire, cette Charging Case Pro donne presque l’impression d’une mini station de jeu portable. Et surtout, je ne surveille quasiment plus ma batterie. Tout simplement parce que Belkin a ajouté un indicateur visuel directement sur la tranche de la pochette, ce qui paraît extrêmement simple mais change énormément le confort quotidien. Plus besoin de sortir la console ou la batterie externe pour vérifier où l’on en est. On branche, on joue et on arrête enfin de réfléchir constamment à l’autonomie restante.

C’est typiquement le genre d’accessoire que je n’aurais pas acheté sans test sérieux tant l’offre de pochettes et de batteries externes qui pullulent en ligne est immense. Pourtant, après plusieurs déplacements et de longues sessions sur Nintendo Switch 2, difficile de revenir en arrière. Je m’en suis aussi rendu compte assez bêtement lors d’une coupure de courant de près de deux heures chez moi. Là où j’aurais probablement arrêté ma session auparavant, j’ai simplement continué à jouer à Red Dead Redemption en mode table avec la batterie intégrée et ma manette Pro, sans vraiment me poser de question. C’est le genre de situation assez banale qui fait finalement comprendre l’intérêt du produit bien mieux qu’une fiche technique.

Une modularité beaucoup mieux pensée

Comme sur le premier modèle, la batterie peut être retirée pour être utilisée indépendamment. Mais là encore, cette version Pro donne le sentiment d’avoir mieux compris comment les joueurs utilisent réellement ce genre de produit. Sur le premier modèle, je retirais régulièrement la batterie pour l’utiliser ailleurs. Ici, cela m’arrive beaucoup moins souvent. Tout paraît plus cohérent une fois assemblé. La pochette, la recharge, le support et la stabilité forment presque un seul et même objet pensé autour du jeu nomade. Et c’est probablement ce qui fait la différence entre un bon accessoire et un accessoire que l’on finit réellement par intégrer dans son quotidien.

Le vrai problème reste son prix

Reste évidemment la question du tarif. Là où la première Charging Case tournait généralement autour des 50 à 70 euros selon les boutiques, cette version Pro change clairement de catégorie avec un prix avoisinant désormais les 100 euros. Une hausse importante, difficile à ignorer, mais qui s’accompagne aussi d’une évolution bien plus profonde qu’une simple augmentation de batterie ou de finition. Pour certains joueurs, une simple pochette et une batterie externe classique resteront probablement suffisantes. Et objectivement, ce n’est pas totalement faux.

Mais là où cette version Pro devient intéressante, c’est dans son intégration. Tout est pensé ensemble. Le confort, la stabilité, la recharge, le transport et même la manière de jouer finissent par former une expérience beaucoup plus cohérente que l’accumulation d’accessoires séparés. Depuis que j’utilise cette pochette, je joue plus et mieux en mode table. Et surtout, elle a fini par remplacer totalement mon ancien setup nomade. Ce n’est pas un accessoire indispensable pour tous les joueurs Nintendo Switch 2. Mais pour ceux qui jouent régulièrement en déplacement et commencent à ressentir les limites du jeu portable longue durée sur la nouvelle console de Nintendo, cette Charging Case Pro apporte une réponse étonnamment pertinente.

Retrouvez la Charging Case Pro pour Nintendo Switch 2 directement sur le site officiel de Belkin.