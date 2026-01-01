Test de l’écran AGON PRO AG326UD - Quand le 120 fps, l’OLED et le HDR révèlent le potentiel de la Nintendo Switch 2

Certains écrans améliorent l'image. D'autres changent durablement la manière de jouer. Avec l’AGON PRO AG326UD, AOC ne cherche pas à séduire le plus grand nombre. L’intention est plus claire et plus honnête que cela : proposer une vitrine technologique cohérente, capable de révéler ce que les machines actuelles et à venir ont réellement dans le ventre. Je l’ai installé sur un bureau, dans une pièce sombre, à environ un mètre de mes yeux, en remplacement d’une télévision Full HD âgée de plus de dix ans. Le choc fut immédiat.

Ce test ne se limite pas à un simple saut générationnel. Il s’agit surtout d’observer comment l’OLED, le HDR, une résolution 4K et le 120 fps, réunis dans un même produit, transforment concrètement l’expérience de jeu avec la Nintendo Switch 2. Non pas sur le papier, mais dans la durée.

Note : AOC a fourni l’écran utilisé pour ce test.

Les images comparatives entre la télévision Full HD, sans OLED ni HDR, sont proposées à titre illustratif. Elles ont été prises avec exactement les mêmes réglages de l’appareil photo, dans le noir complet. Elles ne peuvent toutefois pas restituer fidèlement les capacités réelles de l’écran.

OLED - Une image qui révèle plus qu’elle ne démontre

Dès l’allumage, l’AGON PRO AG326UD impose sa signature visuelle. Les couleurs frappent immédiatement, non par excès, mais par densité. Le QD OLED supprime ce voile lumineux que l’on finit par accepter sur les dalles LCD, même haut de gamme. Les noirs s’éteignent réellement, les contrastes gagnent en profondeur et l’image devient plus lisible dans son ensemble.

Sur Hades II, j’ai redécouvert la beauté du jeu, de ses environnements et la profondeur de ses noirs. Sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom un simple coucher de soleil, déjà magnifique sur version Nintendo Switch 2 se transforme en émerveillement. Sur Splatoon 3, la sensation d’une peinture plus dense et plus tangible est encore accentuée par ce rendu particulièrement marquant. Ces jeux, très contrastés et très colorés, semblent taillés pour ce type de dalle. L’image ne cherche pas à en mettre plein les yeux, elle gagne surtout en lisibilité et en cohérence.

À l’inverse, des titres au style plus plat ou à la direction artistique plus ancienne, comme Final Fantasy Tactics, profitent logiquement beaucoup moins de l’OLED. Ce n’est pas une déception, mais un rappel important : l’OLED ne sublime pas tout. Il révèle avant tout ce qui a été pensé pour lui. Les jeux Nintendo, souvent riches en couleurs et portés par des directions artistiques soignées semblent en revanche presque tous taillés pour l'OLED.

Un point mérite aussi d’être souligné. En bureautique comme en jeu, la fatigue visuelle est plus faible qu’avec l’ancienne télévision, malgré une définition bien supérieure. L’image est plus propre, moins agressive, et plus confortable sur la durée.

HDR - La nuance plutôt que l’éblouissement

Le HDR est sans doute l’argument le plus mal compris du très haut de gamme. Sur l’AGON PRO AG326UD, il ne cherche jamais à impressionner à tout prix. Le DisplayHDR True Black 400 (je n'ai jamais eu à le dire à l'oral, rassurez-vous) mise sur la nuance, sur l’écart entre les zones sombres et lumineuses, plutôt que sur un pic de luminosité agressif. Si ces termes peuvent sembler obscurs à la lecture, l’écran prend en charge l’essentiel automatiquement grâce à un menu HDR dédié et à plusieurs profils préconfigurés. Il n’est pas nécessaire de fouiller longuement dans les réglages pour en profiter.

Sur la Nintendo Switch 2, le HDR demande par contre un minimum d’attention dans les réglages, tant il peut se montrer sensible. Une fois correctement ajusté, il devient suffisamment fiable pour rester activé en permanence, sans jamais donner envie de revenir au SDR.

Certaines scènes marquent durablement. Les bateaux pris dans la tempête de l'un des biomes d'Hades II, ou encore les couchers de soleil et les souterrains dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gagnent en profondeur et en crédibilité. Les sources lumineuses ressortent sans écraser les détails environnants. Le HDR n’est pas spectaculaire à chaque instant, mais il affine l’image de manière constante et devient rapidement indispensable. On alterne entre émerveillements devant certains noirs et impressions d'avoir des couleurs délavées et pas assez sombres sur un autre écran.

120 fps - La fluidité comme nouveau standard de jeu

C’est probablement aussi sur la fluidité que l’AGON PRO AG326UD révèle le plus clairement son intérêt pour moi avec la Nintendo Switch 2. Le ressenti est immédiat, avant même de penser aux chiffres, lorsque l'on allume l'écran. Les jeux Nintendo Switch 2 n'étant parfois pas tous très stables en matière d'images par seconde, la technologie présente dans cet écran fait des merveilles. J'ai eu une meilleure impression de fluidité avec cet écran qu'avec mon ancienne télévision. Ce gain ne vient pas d’une surenchère technique, mais d’un équilibre très fin entre la dalle, la gestion de la fréquence et les technologies de synchronisation intégrées par AOC. La fluidité s’installe comme un état stable, constant, qui change profondément le confort de jeu.

Mais ce dont je voulais véritablement vous parler en matière de fluidité c'est la capacité de cet écran à afficher du 120 fps. Sur Hades II, la différence saute aux yeux. Les déplacements sont plus lisibles, les animations plus naturelles, et les situations de tension plus gérables.Le 120 fps ne se contente pas d’améliorer le confort visuel. Il modifie réellement la manière de jouer. Je suis meilleur en 120 fps que je ne l'étais en 60 fps, j'en veux pour preuve la réussite d'une run end-game dans Hades II que je n'arrivais pas à passer sur ma télévision en 60 fps. Que ce soit par une meilleure concentration ou une immersion accrue, le 120 fps m’a permis de franchir un cap que je n’atteignais pas auparavant.

Ce ressenti est d’ailleurs renforcé par la présence d’un compteur de FPS dynamique directement intégré à l’écran. Il permet de visualiser en temps réel la fréquence d’affichage, et donc de confirmer ce que l’on perçoit manette en main. Sur Hades II, le framerate se montre particulièrement stable en 120 fps, tandis que des jeux comme Mario Kart World affichent un 60 fps parfaitement verrouillé. Un outil discret, mais très utile, qui permet de mettre des chiffres sur des sensations.

Ce n’est pas une question de performance brute, mais aussi de stabilité. Le 60 fps sur Hades II reste évidemment parfaitement jouable, mais il devient plus difficile d’y revenir une fois habitué à cette souplesse, j'ai désormais du mal à voir le jeu tourner autrement qu'avec 120 fps. Pour l'instant, très peu de jeux permettent de jouer en 120 fps sur Nintendo Switch 2. Mais j'ai bon espoir que cela puisse changer à l'avenir avec l'ajout d'un écran 120 fps sur la console, la sortie très remarquée d'Hades II ou bien Metroid Prime 4: Beyond qui propose lui aussi cette option, semblent aller dans ce sens. Je pense même être prêt à abandonner les jeux en 4K pour avoir l'option de jouer en 120 fps. Le compromis entre résolution et fréquence s’imposerait alors naturellement chez moi, sans frustration.

Le prix face aux téléviseurs OLED - Une alternative crédible pour le jeu

Proposé autour de 650 euros (un prix amené à fluctuer), l’AGON PRO AG326UD se positionne sur une ligne particulièrement intéressante. Ce n’est pas un écran bon marché, mais ce n’est pas non plus un produit hors d’atteinte. À ce tarif, ce qui pèse réellement dans le prix, ce n’est pas une promesse marketing, mais la dalle elle-même. Pensé avant tout pour un usage sur bureau, il s’impose comme une alternative crédible à un téléviseur OLED bien plus onéreux pour celles et ceux qui jouent principalement en mode docké. Sa diagonale de 32 pouces lui permet également de trouver sa place dans un salon, à condition de privilégier le jeu et les usages informatiques plutôt que la consommation de contenus télévisés.

À l’heure actuelle, il n’existe tout simplement pas de téléviseur de cette taille capable de proposer un rendu OLED en 4K, avec HDR et 120 fps. Pour accéder à des caractéristiques équivalentes, il faut nécessairement augmenter la diagonale, ce qui entraîne mécaniquement une hausse significative du prix. Dans ce contexte précis, l’AGON PRO AG326UD apparaît comme une solution particulièrement cohérente pour un usage orienté jeu.

OLED et burn in - Une inquiétude présente, mais maîtrisée

Impossible d’aborder l’OLED sans évoquer le burn in. L’AGON PRO AG326UD ne nie pas le sujet. Il est présent à l’esprit, mais clairement encadré. L’écran intègre de nombreux mécanismes de protection, parfois même trop discrets pour être remarqués au quotidien. Après de longues sessions, il peut par exemple proposer automatiquement un rafraîchissement de la dalle avant l’extinction. Il est possible de refuser, mais l’écran se charge alors de l’effectuer seul lors de l’arrêt suivant. AOC ne nie pas le burn in, mais l’encadre de manière pragmatique, en combinant protections logicielles, automatisations et garantie, ce qui inspire une vraie confiance sur le long terme.

L’expérience passée avec la Nintendo Switch OLED me rassure également. Aucun marquage à signaler malgré des usages prolongés. En usage sur la Nintendo Switch 2, les risques restent limités pour cet écran, les jeux changeant régulièrement et les interfaces statiques étant rares. La garantie OLED de trois ans achève de sécuriser l’ensemble.

Un emballage et des à-côtés premium

Dès la réception de l’écran, l’emballage donne le ton. L’AGON PRO AG326UD est traité comme un produit haut de gamme, jusque dans les détails. L’écran est livré avec son pied, à assembler soi-même à l’aide du tournevis fourni, une attention appréciable qui évite toute mauvaise surprise au déballage.

Une fois installé, le pied se révèle particulièrement convaincant. Réglage en hauteur, rotation latérale, inclinaison et même passage en mode portrait : la modularité est totale. Si je n’ai pas encore trouvé d’usage concret nécessitant une orientation verticale, la possibilité existe, et surtout, elle inspire confiance quant à la solidité de l’ensemble.

Le pied intègre également un éclairage arrière discret, qui s’est révélé plus utile que prévu. Placé devant un mur blanc, il diffuse une lumière douce qui permet de jouer dans le noir complet sans fatigue excessive, tout en facilitant la prise en main des accessoires sur le bureau. L’éclairage est personnalisable directement via les menus de l’écran. En revanche, il ne peut pas s’adapter dynamiquement au contenu affiché, comme le proposent certaines télévisions. Une limitation mineure, d’autant plus que cette fonctionnalité reste accessoire et n’entache en rien l’expérience globale.

Un écran qui redéfinit le setup

L’arrivée de l’AGON PRO AG326UD n’a pas seulement changé ma qualité d’image. Elle a modifié l’organisation même de mon setup. Mon bureau a été réaménagé pour mieux accueillir l’écran, optimiser la distance de jeu et améliorer ma posture. J'ai cependant du

Progressivement, j'ai délaissé mon salon et ma télévision 4K, pourtant tout à fait adaptée à mon usage. Elle me paraît maintenant moins réactive et moins immersive pour les jeux. Chaque partie devient plus intime et favorise une concentration accrue. Cet écran polyvalent a fait de mon bureau un espace aussi conçu pour jouer. Ce changement s’accompagne toutefois d’un petit renoncement : l’absence de télécommande, forcément pratique au quotidien. L’AGON PRO AG326UD compense néanmoins par un bouton de contrôle placé à l’arrière de l’écran, qui permet d’accéder rapidement à l’ensemble des réglages et des profils ainsi que le changement de source. Une habitude à prendre, mais qui se révèle finalement efficace et suffisamment complète pour ne jamais devenir frustrante. L’écran n’est plus un simple périphérique, mais la pièce maîtresse de mon dispositif de jeu et de bureautique.

Conclusion - Un investissement cohérent, pas universel

L’AGON PRO AG326UD assume pleinement son positionnement premium. OLED, HDR, 4K et 120 fps ne sont pas ici des arguments isolés, mais les composantes d’un ensemble cohérent, pensé pour durer et accompagner plusieurs générations de machines. Pour exploiter pleinement la Nintendo Switch 2 en mode docké, difficile de trouver plus convaincant. L’investissement est conséquent, mais il se justifie par une expérience qui donne réellement l’impression de passer à un autre niveau. Une sorte de Nintendo Switch 2 Pro officieuse, portée par l’écran plutôt que par la console.

Ce n’est pas un écran grand public. Il ne s’adresse ni aux joueurs occasionnels, ni à ceux qui privilégient le jeu portable, ni à ceux qui recherchent un appareil polyvalent pour la télévision. Mais pour celles et ceux qui veulent une expérience maîtrisée, constante et durable, AOC signe ici un écran fascinant, élégant et performant, qui transforme durablement le quotidien.

En résumé :

L’AGON PRO AG326UD est un écran haut de gamme pensé pour un usage précis. Il ne cherche pas à être polyvalent, mais à offrir une expérience de jeu maîtrisée, cohérente et durable, capable de révéler le potentiel de la Nintendo Switch 2 en mode docké. J'ai par exemple extrêmement hâte de découvrir le rendu des prochaines grosses sorties de la Nintendo Switch 2 dessus. Que ce soit le prochain Mario en 3D, le prochain Zelda ou bien typiquement le rendu de la peinture dans Splatoon Raiders, le premier véritable Splatoon pensé pour la Nintendo Switch 2. Cliquez-ici pour en apprendre plus sur cet écran.

Points forts :

• Une dalle OLED impressionnante par sa profondeur et sa lisibilité

• Un 120 fps qui améliore réellement le confort et la précision de jeu

• Un HDR nuancé, efficace, jamais agressif

• Une excellente manière d’exploiter le potentiel de la Nintendo Switch 2

À prendre en compte :

• Un prix élevé, principalement justifié par la qualité de la dalle

• Un usage pensé avant tout pour le jeu sur bureau

• Peu pertinent pour le jeu portable ou comme écran de télévision