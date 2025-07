Test Casque Gaming LightSpeed G522 de Logitech - Une belle surprise pour cet été

Entre les casques gaming entrée de gamme et les versions haut de gamme, on a peu de choix sur des casques milieu de gamme. Logitech a rectifié le tir et nous propose en 2025 une nouvelle alternative baptisé Logitech G522 Lightspeed. Avec un prix conseillé de 169€ et disponible en 2 coloris (noir et blanc), nous vous laissons découvrir notre test dédié ci-dessous.

Fiche Technique :

Constructeur : Logitech G

Modèle : G522 Lightspeed

Type : Casque gaming

Connexion : Wireless, Bluetooth 5.3, USB

Transducteurs : 40 mm

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Microphone : 70 Hz – 20 kHz

Autonomie : 90 heures (sans RGB) / 40 heures (avec)

Poids : 290 grammes

Garantie : 2 ans

Prix public conseillé : 169€

Un design classique, mais efficace

La première chose qui frappe en sortant le G522 de sa boîte est sa légèrement, qui contraste avec son côté massif. Proposant un design sobre, ce casque gaming sans fil conserve quand même cette pratique d’un éclairage RGB inclu à droite et à gauche du casque, sans être trop tape à l’œil. Le G522 existe en deux coloris, noir ou blanc. Il dispose de grandes oreillettes qui couvrent sans difficulté vos oreilles, et ces dernières sont équipées d’un tissu respirant rendant extrêmement confortable les longues sessions (je m’en sers personnellement pour mon activité professionnelle tout la journée en plus de mes sessions de jeu). Exit les arceaux rigides, ici, Logitech opté pour un bandeau en tissu élastique, réglable sur 2 niveaux pour un confort optimal. Il reste intéressant de spécifier que porter des lunettes ne présente aucun inconfort lors de longues sessions avec le casque sur la tête.

Niveau interface, une fois encore, Logitech à joué la sobriété, tout en veillant à apporter une distinction pour chaque bouton qui se trouvent sous l’oreillette gauche, que ce soit la forme, le relief ou la texture. Vous retrouverez ainsi le bouton ON/OFF, un petit bouton Bluetooth pour passer du mode sans-fil à ce dernier. Une molette « infinie » pour la gestions du volume, et qui vous fait savoir par un signal sonore que vous ne pouvez pas monter plus haut. Un bouton pour couper le micro durant vos sessions, allumant au passage une LED rouge à l’extrémité de votre micro amovible (pratique lors des sessions pour voir d’un simple coup d’œil si vous avez le micro coupé. Nous finissons ensuite par le classique port USB-C pour la recharge de votre casque et pour passer l’audio en mode filaire. Un point très appréciable, il est possible de continuer d’utiliser le casque même lorsque vous le mettez à charger (ce que ne proposent pas de nombreux casques d’entrée de gamme). On termine enfin avec le micro amovible une nouvelle fois très qualitatif. En plus d’être léger, il est souple, ce qui permet une certaine tolérance au niveau de son ajustement, et comme indiqué plus tôt, il possède aussi une petite LED qui permet de voir si le micro est coupé ou non sans devoir trifouiller les boutons de manière hasardeuse comme sur plusieurs autres modèles déjà testés auparavant par votre serviteur. Seul point que l’on regrette, l’absence d’un bouton pour désactiver les LED présentes sur chaque oreillettes. Elles peuvent être désactivées, mais uniquement via l’application G HUB (ce qui n’est pas pratique si vous l’utilisez juste sur vos consoles par exemple).

3 modes de connexion pour le prix d’un

C’est la promesse de Logitech, proposer 3 modes de connexion distincts pour son G522. Le premier est le LIGHTSPEED, qui propose l’expérience la plus stage grâce à sa connexion via son Dongle USB-A. Si sur le papier ma Nintendo Switch 2 et ma PS5 ont bien des posts USB-A pour brancher le Dongle, mon MacMini par contre ne propose que des ports USB-C, m’obligeant à passer par un adaptateur. A titre de comparaison, le Polaris de la marque Oniverse affiché à 59,99€ propose quand à lui un dongle à la fois USB-C et USB-A. Cela aurait pu être intéressant de bénéficier d’un dongle similaire.

Du côté de la connexion Bluetooth, on reste sur une utilisation simplissime et avec une longue portée qui me permets personnellement de continuer mes échanges dans différentes pièces de ma maison sans soucis. En comparaison du mode LIGHTSPEED, vous constaterez une légère latence sur certains supports. Grand amateur de jeux de rythmes asiatiques, j’ai utilisé le Bluetooth sur ma Nintendo Switch 2, et la latence et à peine perceptible et n’entache en rien l’expérience en mode portable. Et pour switcher entre les deux modes, il suffit d’appuyer une fois sur le bouton Bluetooth du casque. Attention cependant, contrairement à certains casques, vous ne pourrez pas être à la fois connecté en LIGHTSPEED sur un ordinateur, et en Bluetooth sur une console par exemple, il faudra choisir l’un des deux modes actif (ce qui n’est pas plus mal quand on voit le bazar de synchronisation sur d’autres casques concurrents).

Vient enfin le dernier mode de connexion, via USB-C. Comme expliqué précédemment, le casque peut se recharger et continuer à être utilisé en même temps, sans perte de qualité au passage, idéal pour ne pas avoir à forcer un branchement via une prise jack comme chez certains concurrents si on a oublié de recharger son casque avant une session.

Un système audio de qualité

Pour le G522, Logitech propose des transducteurs Pro-G de 40 mm habituellement utilisés sur des casques gaming plus haut de gamme. Une fois le casque sur la tête, j’ai été assez surpris par le rendu audio de ce dernier. Le son est très clair, et l’équilibre gauche/droite est respecté. Pour avoir essayé quelques pistes avec des basses assez lourdes, il est super de noter que ces dernières ne perdent pas en qualité dans le casque. Les voix ont également un excellent rendu pour les sessions de jeux narratifs, et on aime constater que l’on perçoit toujours les petits détails, et ça fait plaisir.

Le micro quant à lui a été testé lors de sessions sur Discord. Sans devoir utiliser l’application G HUB, on a un excellent rendu, audio pour notre interlocuteur. J’ai voulu également tester le micro via la fonction GameChat de la Nintendo Switch 2, mais même en allant dans les paramètres audio, le micro est uniquement celui de la console, c’est dommage. Un autre point négatif concerne « l’isolation phonique » du casque en lui-même. Lorsque vous déposez votre casque pour faire autre chose, vous remarquerez qu’on entend relativement bien ce qui en ressort, même à une certaine distance, pas forcément agréable pour une utilisation dans les open space et autres lieux publics.

Et côté autonomie ?

Logitech annonce une autonomie de 90h pour son LightSpeed G522, mais sous certaines conditions. Les 90 heures peuvent effectivement s’atteindre, à condition de désactiver le système d’éclairage, et d’avoir une utilisation « raisonnable » du casque. En utilisation classique, comptez entre 40 et 70h en moyenne, ce qui reste une très bonne autonomie. À noter qu’en cas d’inactivité, le casque se coupera de lui-même au bout de quelques minutes. Point négatif en revanche sur l’alerte de batterie faible. Ici, pas de message vocal ou même de bip pour vous alerter, seule une Led s’allumera au dessus du bouton ON/OFF, Led qu’on ne peut voir qu’en retirant le casque, on aurait aimé un système plus évolué. Heureusement comme dit plus tôt, un branchement en USB-C et on peut recharger tout en continuant de profiter de l’audio du casque.

Conclusion

Si Logitech ne révolutionne pas l’univers du casque gaming avec son LightSpeed G522, il faut avouer que ce dernier fait mouche sur les deux facteurs que l’on attend d’un tel produit : un confort optimal, et une qualité audio au rendez-vous. Avec un prix conseillé de 169€, mais d’ores et déjà trouvable aux alentours de 140€ dans différentes boutiques, vous avez là un casque de milieu de gamme qui propose de très bonnes performances. On regrettera seulement le fait que la majeure partie des options audio et d’ergonomie doivent se régler via l’application G HUB sur un ordinateur.

Point positif

Un confort optimal

Un audio de qualité pour un casque milieu de gamme

Compatible Nintendo Switch 2, PC, Mac, PS5 etc.

Entre 50 et 70h d’autonomie

Un mode RGB présent, mais pas tape-à-l’œil

Un micro performant, et détachable

Les coussinets aérés parfait pour les sessions longue durée

Point négatif