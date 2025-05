Teslagrad Power Pack arrive en édition physique sur Nintendo Switch

La licence électromagnétique Teslagrad a proposé aux joueurs deux opus intéressants sur Nintendo Switch. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire les jeux, une compilation dénommée Teslagrad Power Pack était proposée aux joueurs depuis 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Mais si vous êtes un amateur de cartouches, Tesura Games, le studio indépendant Rain Games et Maximum Entertainment France ont annoncé un partenariat pour proposer la compilation en éditions physiques Classique et Deluxe. Le tout sera proposé dans le courant de l'année 2025 , sans plus de précisions pour le moment.

Teslagrad Remastered Retrouvez le classique indé Teslagrad, rechargé pour offrir l'expérience électromagnétique ultime ! Échappez à un roi tyran, maîtrisez l'art de la Teslamancy et découvrez les secrets enfouis dans la tour Tesla dans cette aventure de plateforme-puzzle ! Teslagrad 2 Lumina, une jeune Teslamancienne, se retrouve bloquée après que son dirigeable se soit écrasé à Wyrmheim, une terre lointaine et dangereuse du Grand Nord. Lancez-vous dans une aventure dangereuse, en explorant une gigantesque tour abandonnée surplombant une vallée au bord d'un fjord, dans le but de ramener Lumina chez elle auprès de sa famille.