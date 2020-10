TERROR SQUID - L'enfer en mode bullet-hell vous attend sur Nintendo Switch

Si ça faisait un moment que vous vouliez vous remettre aux shoot'em up de type bullet-hell, bonne nouvelle ! Apt Games vient d'annoncer ce jour l'arrivée de TERROR SQUID sur l'eShop de la Nintendo Switch. Disponible à partir du 15 octobre 2020 au prix de 9,99€, nous vous laissons ci-dessous un descriptif officiel, ainsi qu'un aperçu vidéo.

TERROR SQUID est un jeu d’arcade complexe mais facile à prendre en main, dans lequel vous émettez vous-même chacun des projectiles pouvant causer votre perte. Prenant place sur une planète condamnée, vous incarnez une entité cosmique chaotique, parcourant le monde et disséminant toutes sortes de projectiles dangereux sur son passage. Et comme on récolte toujours ce que l’on sème, toutes vos balles d’encre continueront à circuler autour du globe, créant un véritable enfer apocalyptique. TERROR SQUID prend à contre-pied un genre où tout est d’ordinaire parfaitement orchestré, pour proposer une expérience dans laquelle vous êtes votre propre ennemi. Il faudra faire preuve d’une grande vivacité d’esprit et d’une grande habileté pour résister à la terreur que vous allez vous-même créer !



Votre objectif est donc de survivre le plus longtemps possible sans toucher un seul de vos projectiles. Si vous y arrivez suffisamment longtemps, vous pourrez déclencher une vague d’énergie noire salvatrice qui fera exploser vos projectiles dans des réactions en chaîne épiques. S’inspirant des cartes sphériques de Super Stardust et de l’action intensive de Devil Daggers, TERROR SQUID mettra vos réflexes et votre esprit à rude épreuve. Seuls les meilleurs joueurs réussiront à atteindre la minute de survie dans cet enfer aux graphismes vectorisés. Détruisez des mondes, grimpez dans les classements et ne faites plus qu’un avec le vide dans TERROR SQUID.