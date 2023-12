Terra Nil débarquera bien sur Nintendo Switch

Devolver Digital, l'éditeur le plus funky du paysage vidéoludique et Free Lives, le développeur de Terra Nil viennent d'annoncer que ce titre allait bientôt débarquer sur Nintendo Switch. Dès le 18 décembre prochain , soit dans un peu moins d' une semaine , les joueurs pourront mettre la main sur ce jeu de déconstruction écologique pour très probablement 24,99 euros (le prix du jeu sur les autres plateformes).

Dans ce titre, il vous faudra donner un coup de pelle de main à la terre pour l'aider à se purger de toute notre vilaine pollution et ainsi redonner vie à des environnements mornes et saccagés par l'activité humaine.



Terra Nil est un jeu qui consiste à changer une terre stérile et sans vie en un écosystème riche et prospère. Transformez des sols morts en prairies fertiles, nettoyez des océans pollués, plantez des forêts luxuriantes et créez un habitat idéal pour les animaux. Ensuite, recyclez vos structures pour effacer toute trace de votre passage. Partez à la reconquête d'un environnement ravagé.

Un city builder inversé

Des cartes différentes à chaque partie

Une dynamique naturelle

Une expérience pleine de sérénité

Des environnements luxuriants peints à la main, une musique relaxante et une ambiance sonore immersive permettent une expérience de jeu apaisante et méditative. Lorsque vous avez terminé, utilisez le mode Appréciation pour contempler la beauté naturelle de l'écosystème que vous avez restauré.