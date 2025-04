Terra Memoria s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en mars 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Terra Memoria revient en 2025 grâce à un nouveau partenariat entre La Moutarde, Dear Villager, et l'éditeur indépendant Super Rare Games. Grâce à ce dernier, les joueurs pourront faire l'acquisition de ce RPG au tour par tour français à partir du 1er mai sur la boutique en ligne de Super Rare Games. Attention cependant, le titre ne sera disponible qu'à 3000 unités.

Terra Memoria vous ouvre les bras : six personnages attachants, une enquête à travers les âges, un monde aux habitants foufous et des musiques cozy… un petit bout de RPG mêlant exploration et baston, construction et puzzles.



Visitez le présent et le passé pour découvrir qui contrôle les cristaux, pourquoi les anciennes machines attaquent, et comment tout cela est lié (mais nooon ?).