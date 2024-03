Terra Memoria est disponible sur Nintendo Switch

Dernière création du studio français La Moutarde à qui l'on doit le très bon Old School Musical, Terra Memoria invite cette fois-ci es joueurs avec une nouvelle aventure de type RPG au tour par tour. En attendant la sortie prochaine de notre test dédié, nous vous laissons profiter ci-dessous du trailer de lancement du jeu.

SYNOPSIS

Terra Memoria envoie les joueurs dans un voyage autour du monde rempli d'exploration, de fabrication, de construction et d'amitié ! Une pénurie de cristaux magiques et le réveil soudain d'anciens robots poussent six nouveaux amis dans une enquête folle à travers Terra, un monde fantaisiste et cozy combinant des graphismes 3D et du pixel art. Les joueurs contrôlent tous les membres de l'équipe, chacun entreprenant sa propre histoire et apportant ses compétences uniques à l'équipe lorsque alors qu'ils participent aux combats au tour par tour de Terra Memoria.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES