Terminator 2D: NO FATE se dévoile sur Nintendo Switch

Vous vous souvenez de cette phrase culte du T-800 : "I'll be back in 2025" ? Non ? Et pourtant c'est bien ce qui est entrain d'arriver. Bitmap Bureau vient de dévoiler le jeu Terminator 2D: NO FATE sur Nintendo Switch et supports concurrents. Se présentant comme un jeu d'action en side-scroller 2D, le titre sera disponible à partir du 5 septembre prochain .

Incarnez Sarah Connor et le T-800 dans des missions palpitantes où ils affrontent le T-1000 et tentent de mettre fin aux plans de Skynet avant que la race humaine ne soit anéantie. Menez la Résistance en tant que John Connor dans le futur, en combattant sur les lignes de front en tant que seul espoir de l'humanité dans la guerre contre les machines. Dans cette histoire unique mêlant des scènes emblématiques de « Terminator 2 : Judgment Day » à des scénarios originaux et des fins multiples, c'est à vous de décider du sort de l'humanité. Caractéristiques principales : Entrez dans une expérience d'arcade classique qui rend hommage à l'univers de Terminator avec une jouabilité, une musique et des graphismes d'arcade authentiques.

Revivez des moments emblématiques et tracez de nouvelles voies en incarnant Sarah, John et le T-800 dans une narration mêlant des scènes classiques de Terminator 2 : Judgment Day et des histoires inédites de Terminator.

Tirez, faufilez-vous et échappez aux lames du T-1000 dans un large éventail de niveaux, et menez la Résistance en tant que John Connor dans des missions cruciales de la Guerre du Futur.

Affrontez toute la puissance de l'arsenal de Cyberdyne et de Skynet, avec de nombreux types d'ennemis et des combats de boss riches en adrénaline.

Découvrez l'univers de Terminator 2 : Judgment Day comme jamais auparavant grâce aux sprites 2D détaillés de vos personnages et scènes préférés.

Profitez d'une bande-son cinématique comprenant des morceaux de la légendaire partition de Terminator 2 : Judgment Day et de toutes nouvelles compositions.

Visez le meilleur classement dans chaque niveau pour régner en maître sur votre tableau des meilleurs scores et atteindre l'immortalité dans la salle d'arcade.

Mélangez les choses avec plusieurs modes de jeu différents à débloquer et à choisir : Mode Histoire, Mode Arcade, Mode Infini, Boss Rush, Mère du Futur et Entraînement de niveau !