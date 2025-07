Terminator 2D: NO FATE finalement attendu pour fin octobre sur Nintendo Switch

Nous l'attendions pour le début du mois de septembre, finalement le T-800 s'est perdu dans les couloirs du Temps. Afin de coordonner la sortie physique de la sortie dématérialisée, Bitmap Bureau et Reef Entertainment viennent d'annoncer que la sortie de Terminator 2D: NO FATE est finalement repoussée au 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Bonjour à tous,

Terminator 2D: NO FATE sortira désormais le 31 octobre 2025.

La coordination et la fabrication de la version physique ont pris plus de temps que prévu, ce qui nous a contraints à repousser la sortie du jeu. Nous vous prions de nous en excuser et vous remercions de votre patience.

Ce report permettra également à l'équipe de Bitmap Bureau de disposer de plus de temps pour apporter les dernières retouches au jeu lui-même, et nous souhaitons que tous les joueurs aient la possibilité de découvrir la meilleure version possible de Terminator 2D: NO FATE. Ce report s'applique donc à la fois à la version physique et à la version numérique du jeu.

Depuis l'annonce de Terminator 2D: NO FATE, les réactions ont été absolument incroyables et nous ont vraiment touchés. Nous tenons donc à vous remercier tous pour votre soutien. Nous savons que cette nouvelle est décevante et nous apprécions votre compréhension.

Nous nous engageons à vous offrir la meilleure version possible de Terminator 2D: NO FATE, et nous avons hâte de vous en dévoiler davantage sur le jeu très bientôt.

Cordialement,

Reef Entertainment