Terminator 2D: NO FATE- Le T-800 se fera mettre en boîte sur Nintendo Switch

S'il sera très prochainement de retour au format vidéoludique, le T-800 aura le droit à plusieurs formats de distribution. Reef Entertainment, Studio Canal, Creative Licensing, le développeur Bitmap Bureau et Maximum Entertainment France ont en effet signé un partenariat pour proposer Terminator 2D: NO FATE en format physique à partir du 8 septembre 2025 dans une édition Day One et une édition Collector sur Nintendo Switch et PS5. Aucune information actuellement sur une possible version Nintendo Switch 2.

L'édition Day One comprend : La boîte de jeu physique de Terminator 2D : NO FATE

Jaquette réversible

Affiche en tissu « Un avenir inconnu »

Jeton d'arcade en métal à collectionner de 25 mm

Manuel en couleur

Boîte cartonnée de collection

L'édition Collector comprend : Tout le contenu de l'édition Day One

Boîte métallique de collection

Boîtier SteelBook®

Livre d'art

Folioscope (flip book)

Presse-papier en métal de qualité supérieure

Affiche en tissu « Visions ardentes »