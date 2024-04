Tengoku Struggle -Strayside- est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un nouvel Otome, Aksys Games vous propose de découvrir dès aujourd'hui Tengoku Struggle -Strayside- sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur l'histoire qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer ainsi qu'un descriptif de l'histoire ci-dessous.

Nous sommes en l'an XX de l'ère Reiwa. Grâce à un accord entre le royaume des humains et le royaume des enfers, Asakusa a été transformé en une attraction touristique où les vivants peuvent rencontrer les morts. Un jour, le fil d'araignée a été lâché du paradis vers l'enfer, permettant à de nombreux prisonniers de l'enfer de s'échapper.

Le roi Enma ordonne alors à sa fille novice, Rin, gardienne de l'enfer, de capturer les évadés ainsi que Goemon Ishikawa et quelques autres prisonniers dignes de confiance. Lorsqu'ils descendent dans le royaume des humains pour leur mission, leur enquête les mène à un événement organisé par une ancienne prisonnière de l'enfer, Shinobikuni, où elle révèle une application de pardon qui pardonnera aux gens leurs péchés. Quel est le but de Shinobikuni ? Et qu'adviendra-t-il des humains à qui l'on a promis d'entrer au Paradis ?