TEN - Ten Rooms, Ten Seconds - Relevez le challenge début juin sur Nintendo Switch

Jeu solo qui ne paie pas de mine en apparence, TEN - Ten Rooms, Ten Seconds a pourtant de quoi susciter l'intérêt des joueurs. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 3 juin 2022 au petit prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous, mettant l'accent sur le challenge qui vous attend.

Vous avez DIX secondes pour vivre ou mourir.

TEN - Ten Rooms, Ten Seconds est un jeu solo simple mais stimulant qui se déroule sur les dix étages d'une installation souterraine. Chaque étage contient dix pièces, et chaque pièce enferme le joueur pendant dix secondes tandis que divers pièges tentent de le tuer. Mais il y a de l'espoir : le joueur peut collecter des "jetons" qu'il peut dépenser dans des salles sécurisées au début de chaque étage pour débloquer des améliorations et des capacités qui l'aideront à survivre.

Le jeu met l'accent sur l'approche "apprendre de l'échec". Chaque pièce est techniquement une énigme, et en apprenant de leurs erreurs, les joueurs découvrent leur propre solution, surmontent les obstacles de chaque étage et passent au niveau suivant. Bien que simple à première vue, ce jeu rappelle les jeux stimulants de ce genre, comme Super Meat Boy, et s'inspire également de jeux plus modernes, comme ceux du genre "souls like".

Pour les chasseurs de trophées ou les joueurs occasionnels, il y a un mode facile/casuel qui permet une invincibilité optionnelle afin que vous puissiez simplement profiter de l'histoire (qui commence vraiment à décoller vers la moitié du jeu).

Pour les joueurs qui veulent vraiment un défi, il y a un mode optionnel "Hell Mode" qui offre plus de menaces dans chaque pièce.

Éléments de jeu :