Tempopo - Le puzzle musical des créateurs d'Unpacking annoncé sur Nintendo Switch

Après l'immense succès d'Unpacking qui leur a valu de très nombreux prix, les développeurs de chez Witch Beam viennent de s'associer avec les éditeurs de chez Cult Games pour dévoiler leur prochain projet. Il s'agit de Tempopo, un jeu de puzzle musical qui associera poésie, casse-têtes et relaxation dans la droite lignée d'Unpacking. Vous devrez en effet planifier les mouvements de vos Tempopo pour sauver les fleurs musicales.

C'est vous qui mènerez à la baguette ces créatures, à la manière d'un chef d'orchestre, puisque celles-ci ne bougeront que lorsque votre mélodie se déclenchera. Si aucune fenêtre de sortie du jeu n'a été dévoilée lors de son annonce, sachez tout de même que celui-ci est bien prévu sur Nintendo Switch. Vous pouvez aussi toujours vous délectez de la bande-annonce de Tempopo ci-dessous :

Les fleurs musicales du jardin d’Hana ont été disséminées aux quatre coins des îles et seules la magie et les capacités uniques des Tempopo peuvent les sauver. Farceurs et désorganisés par nature, les Tempopo devront compter sur les talents de chef d’orchestre d’Hana pour les faire travailler de concert et venir à bout du casse-tête de chaque île.



Chacune commence par une phase de planification durant laquelle vous donnez aux Tempopo les ordres qu’ils suivront lorsque vous lancez la musique. Faites preuve d’ingéniosité, essayez différentes configurations pour découvrir celle qui fonctionne le mieux et trouvez des solutions astucieuses aux casse-têtes en donnant à chaque Tempopo une tâche différente à accomplir.





Caractéristiques

Guidez vos Tempopo à travers 60 niveaux répartis sur les 4 saisons. Avancez, détruisez des blocs, soulevez et poussez des objets pour trouver la solution aux casse-têtes

Découvrez un monde gai et plein de vie où chaque élément bouge au rythme de la mélodie

Développez votre propre jardin mélodique avec les fleurs que vous avez sauvées dans le jeu et profitez d’un concert unique en son genre

Un jeu accessible à tous grâce à une prise en main facilitée, différents modes de jeu et des défis additionnels

Une bande originale signée Jeff Van Dyck, compositeur et directeur audio récompensé d’une BAFTA.