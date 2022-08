Télé Start - Revivez l’histoire de 40 ans d’émissions TV consacrées aux jeux vidéo grâce à Omaké Books

Souvent le théâtre de la mise à mort du jeu vidéo par des journalistes qui n'ont pas fait leur devoir ou de certaines de nos personnalités politiques, l'entente n'a pas toujours été au beau fixe entre la télévision et le jeu vidéo. Et pourtant bien avant l'avènement de Twitch et de Youtube, on avait le loisir de retrouver sur le petit écran des émissions dédiées à notre média favoris (avec Marcus et Julien entre autres).

Pour cette rentrée 2022-2023, Omaké Books s'est associé à Nicolas BONZOM pour la publication d'un nouvel ouvrage dénommé TÉLÉ START - 40 ans d'émissions de jeux vidéo en France. Au menu, 368 pages dédiées à l'histoire du jeu vidéo à la télévision. Publicités de jeu vidéo, émissions exclusivement dédiées, partenariat improbable (pourquoi la France a pu exploiter Donkey Kong pour l'émissions DK TV par exemple ?), plus de 40 ans d'histoire.

Disponible à partir du 29 septembre 2022 , TÉLÉ START - 40 ans d'émissions de jeux vidéo en France est d'ores et déjà disponible en précommande sur la boutique en ligne de Omaké Books