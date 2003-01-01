Teeto se dévoile sur Nintendo Switch

Quand ils ne s'occupent pas d'éditions physiques, Super Rare Games s'occupe de l'éditions de nouveaux titres via son label Super Rare Originals. Aujourd'hui, le studio nous présente un nouveau plateformer 3D dénommé Teeto. Attendu pour le 2ème trimestre de l'année 2026 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Dans cette lettre d'amour aux jeux de plateforme 3D classiques, Teeto et Nory se lancent dans une aventure pleine d'action pour purifier le monde de la corruption des ombres ! Absorbez des objets ordinaires du monde et exploitez leurs pouvoirs pour combattre la corruption des ombres et aider une galerie de personnages excentriques dans un monde lumineux et coloré. Absorber et transformer : Teeto a le don d'absorber toutes sortes d'objets et de les transformer en nouvelles formes incroyables ! Débloquez des capacités uniques pour déjouer vos ennemis, résoudre des énigmes et découvrir des secrets cachés.

Faites équipe : la vie est plus belle avec un copain, et sauver le monde aussi ! Invitez un ami et plongez dans un mode coopératif en écran partagé, où vous pourrez absorber, transformer et explorer ensemble.

Chaos et corruption : le chaos se répand, et les créatures de l'ombre en sont responsables ! Teeto et Nory doivent utiliser leurs pouvoirs uniques pour empêcher le monde de sombrer dans le désordre total !

Les Michaels disparus : tout a commencé avec la première expérience de Nory, Michael. Mais Michael n'a pas pu s'empêcher de se multiplier, et maintenant, il y a trop de Michaels pour que quiconque puisse les gérer ! Traquez-les, sauvez-les et ramenez ces petits fauteurs de troubles à la maison.

Donnez un coup de main : Teeto et Nory ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aide. En chemin, vous rencontrerez une galerie de personnages hauts en couleur, chacun avec ses propres dilemmes farfelus !

Habillez-vous en conséquence : Teeto a une garde-robe pleine de tenues déjantées à débloquer, allant du plus stylé au plus ridicule. Sauver le monde est important, mais avoir l'air cool en le faisant est tout aussi crucial.