Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate s'invite sur Nintendo Switch

Initialement sorti sur mobiles, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate s'offrira cet été une sortie sur Nintendo Switch. Se présentant comme une jeu d'action de type roguelike, le développeur Super Evil Megacorp nous propose de découvrir un nouveau trailer du jeu, avec une date de sortie désormais calée au 17 juillet 2024 .

Dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, les joueurs contrôlentLeonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo jusqu'à leurs moindres mouvements dans une toute nouvelle histoire écrite par le légendaire auteur de comics Tom Waltz et Kevin Michael Johnson. Le style de combat fluide et singulier dont Super Evil a le secret est ici couplé à un gameplay stratégique et rogue-like pour une expérience Tortues Ninja terriblement surprenante et à la rejouabilité immense. Ce jeu comporte des phases de combat à l'enchaînement rapide, un système de spécialisation diversifié permettant aux joueurs de créer la Tortue Ninja de leurs rêves grâce aux éléments, un mode coopération pour 4 joueurs maximum, ainsi qu'une direction sonore, artistique et graphique améliorée.