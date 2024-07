Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate dévoile son mode coop local

Prochain jeu vidéo tiré de la célèbre saga des Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate sera proposé sur Nintendo Switch et supports concurrents le 17 juillet 2024. Se présentant comme un jeu action/roguelike, le titre aura également le droit à un mode coop en local jusqu'à 4 joueurs sur Nintendo Switch. En plus du nouveau mode, la version Nintendo Switch du jeu primé comportera un certain nombre d'améliorations passionnantes, notamment des améliorations graphiques, un meilleur éclairage et des accessoires supplémentaires pour un environnement plus riche, un son amélioré et contrôles, le tout optimisé spécifiquement pour la plate-forme.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate repose sur la philosophie fondamentale de Super Evil : que les joueurs méritent des expériences sublimes, réactives et partagées, et ce peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Ce fil conducteur est également au cœur du moteur propriétaire de Super Evil, l'EVIL Engine, réputé pour optimiser les expériences joueur à leur paroxysme en offrant des graphismes de haute performance et une jouabilité précise sur toutes sortes de configurations matériel et tailles d'écran.