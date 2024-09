Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed débarquera mi-octobre sur Nintendo Switch

Plus rien n'arrête les tortues ninja depuis quelques années, et ce n'est pas ce nouveau titre qui nous fera dire le contraire. Outright Games en partenariat avec Paramount Game Studios viennent de dévoiler la date de sortie de leur prochain jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Basé sur le film TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM, ce nouveau titre sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 18 octobre 2024 .

La nouvelle bande-annonce de gameplay présente le style artistique 3D-meets-2D du film et permet aux joueurs de prendre le contrôle de Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo, chacun ayant un style de combat unique et un arbre de compétences à débloquer. Il offre également un aperçu du scénario original du jeu, dans lequel les combattants du crime amateurs de pizzas se battent pour sauver la ville de New York d'une menace Mewbie grandissante.



Narrée par April O'Neil, personnage préféré des fans, dans le style de ses captivants « O'News Casts », la bande-annonce présente également les tout nouveaux mutants originaux et leurs mutations qui augmentent la difficulté, tous conçus par Woodrow White, le designer principal des personnages du film. Les fans peuvent également se faire une idée des vastes environnements de la ville de New York, du sommet des gratte-ciel aux égouts, des pizzerias à un concert animé par Bebop et Rocksteady.