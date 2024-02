Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - Les tortues sont de retour sur Nintendo Switch

Qui aurait pu penser qu'en 2024 les Tortues Ninja seraient toujours présentes dans l'univers vidéoludique ? Sorti sur bornes Arcades en 2017 Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants se présente comme une version étendue qui s'apprête à sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 23 avril 2024, les joueurs auront également la possibilité de faire l'acquisition du jeu en version physique.

Rejoignez Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo de la série Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles de 2012 dans ce jeu d'arcade-beat-em-up passionnant inspiré de Teenage Mutant Ninja Turtles : Turtles in Time. Battez-vous à travers Coney Island, Dimension X et bien plus encore pour vaincre le clan Foot et votre ennemi juré Shredder ! Caractéristiques principales : Revivez le jeu d'arcade classiqu e : avec 3 niveaux et 6 boss supplémentaires jamais vus dans le jeu d'arcade classique de 2017.

Incarnez les 4 Tortues : Tirées du dessin animé de 2012 avec Leo, Mikey, Donnie et Raph. Dominez les hordes avec votre Tortue préférée.

Vainquez des vagues d'ennemis : affrontez 6 environnemnents, dont Dimension X et Coney Island, et 13 combats de boss pour vaincre votre ennemi juré, Shredder, dans son propre repaire.

Libérez la puissance des tortues : une super attaque spéciale propre à chaque tortue qui dévaste les vagues d'ennemis ; invoquez des mutants pour éliminer les ennemis en ramassant un objet spécial.

Coopération locale : Jouez avec un ami en coopération locale à jusqu'à 4 joueurs.