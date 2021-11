Tears of Avia - Le RPG au tour par tour de CooCooSqueaky est disponible sur Nintendo Switch

Tactical-RPG signé CooCooSqueaky et édité par PQube, Tears of Avia est à découvrir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 14,99€ et disposant de sous-titres en français, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement ainsi qu'un descriptif complet.

Personnalisez votre groupe en fonction de votre propre style de jeu : Tears of Avia est un RPG stratégique et tactique au tour par tour qui récompense l'optimisation de build. Combinez minutieusement les classes de ranger, guerrier, mage, bagarreur et prêtre, ainsi que leurs compétences, pour créer un groupe adapté à vos propres prédispositions tactiques.

Un système d'arbre de compétences flexible: personnalisez et combinez des compétences et découvrez le nombre infini d'enchaînements et d'interactions avec de lourdes conséquences en combat !

Un scénario dynamique : les choix effectués au sein de votre groupe façonnent le déroulement de l'histoire.

Compétences à base d'armes:les centaines de compétences en jeu peuvent provenir des classes de personnages, mais aussi des armes que vous équipez, ce qui apporte un niveau de stratégie supplémentaire.

Explorez un monde vaste et immersif : traversez les régions uniques d'Estera et ses royaumes anciens à la recherche de la cité oubliée d'Avalon et d'un amour perdu depuis plusieurs siècles.

Pas de manichéisme : il n'y a pas de bonne ou mauvaise action, mais chaque choix a des conséquences qui affecteront le déroulement de votre aventure ...