Taxi Chaos 2 est disponible sur Nintendo Switch

Après le premier opus paru en 2021, le studio Current Games nous propose de découvrir Taxi Chaos 2 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 34,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

La ville est à vous !

Remontez derrière le volant avec Vinnie et affrontez les rues déchaînées de San Valeda. Prenez des passagers improbables, réalisez des cascades aériennes et livrez vos courses à toute vitesse dans cette aventure d’arcade survoltée.

Foncez dans le trafic, sautez au-dessus des toits et découvrez des raccourcis cachés pour maintenir le chaos et les pourboires. Maîtrisez chaque véhicule, améliorez vos capacités et poussez vos talents de conducteur à la limite. Chaque seconde compte quand vitesse et style se confondent !

Livrez vite, battez des records et devenez le meilleur chauffeur de la ville.

Caractéristiques: