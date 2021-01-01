Taxi Chaos 2 est disponible sur Nintendo Switch
Après le premier opus paru en 2021, le studio Current Games nous propose de découvrir Taxi Chaos 2 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 34,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.
La ville est à vous !
Remontez derrière le volant avec Vinnie et affrontez les rues déchaînées de San Valeda. Prenez des passagers improbables, réalisez des cascades aériennes et livrez vos courses à toute vitesse dans cette aventure d’arcade survoltée.
Foncez dans le trafic, sautez au-dessus des toits et découvrez des raccourcis cachés pour maintenir le chaos et les pourboires. Maîtrisez chaque véhicule, améliorez vos capacités et poussez vos talents de conducteur à la limite. Chaque seconde compte quand vitesse et style se confondent !
Livrez vite, battez des records et devenez le meilleur chauffeur de la ville.
Caractéristiques:
- Explorez une ville ouverte pleine de secrets et de raccourcis
- Transportez vos passagers avec vitesse et style
- Débloquez et améliorez voitures et compétences
- Réalisez des sauts spectaculaires et des cascades insensées
- Obtenez cinq étoiles et grimpez dans les classements