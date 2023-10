Tavern Talk - Un nouveau Visual Novel imaginé par Gentle Troll Entertainment se dévoile sur Kickstarter

Le financement participatif a toujours été une plateforme idéale pour permettre aux studios indépendants de se lancer dans le monde impitoyable du jeu vidéo. Directement venus d'Allemagne, Gentle Troll Entertainment propose aux joueurs de découvrir leur premier jeu : Tavern Talk. Se présentant comme un mix entre Coffee Talk et Dungeons & Dragons, le jeu vient tout juste de démarrer sa campagne Kickstarter, avec un objectif initial de 20000€ pour une sortie durant le second trimestre de l'année 2024. Initialement prévu sur Steam, les développeurs proposent également un palier à 40000€ pour plancher sur une version Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur ce Visual Novel, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Incarnez le patron de la taverne, servez vos boissons et sauvez la journée ! Et tant que vous y êtes, pourquoi ne pas découvrir des vérités sur un mal imminent ? Vous êtes le propriétaire de l'auberge Wayfarer's Inn, une taverne apparemment ordinaire au milieu du monde - ou du moins c'est ce que l'on pourrait croire. C'est là que vous écoutez des histoires de gloire éblouissante et d'échec cuisant et que vous envoyez le prochain aventurier dans un voyage qui pourrait changer sa vie à jamais. Vous avez reçu un don particulier : vos boissons infusées de magie peuvent influencer le destin de vos clients ! Dans tout le royaume, vous êtes connu pour aider les aventuriers dans leurs quêtes. Qu'il s'agisse d'une potion de fureur ou d'une épée, travaillez votre art et guidez-les vers leur destin. Préparez-vous à un long voyage en vous aventurant dans le monde d'Asteria, avec plus de 10 heures de jeu et plusieurs fins !

Source : Kickstarter