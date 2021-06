Tasomachi : Behind the Twilight - Embarquez pour une aventure mystérieuse sur Nintendo Switch

Sorti en avril 2021 sur PC, Tasomachi : Behind the Twilight est un jeu Action / Aventure développé par Orbital Express et édité par Playism. Nous avons appris durant le week-end que le titre serait porté sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2021 . En attendant d'avoir cette version estampillée entre les mains, nous vous laissons ci-dessous le descriptif du jeu accompagné d'un trailer de présentation.

À PROPOS DE CE JEU Yukumo est une jeune fille qui parcourt le monde dans son dirigeable bien-aimé. En arrivant dans une ville d'Extrême-Orient pour faire quelques courses, son dirigeable tombe soudainement en panne. Elle décide d'explorer la ville à la recherche de pièces pour la réparer. Cependant, la ville est devenue silencieuse et il n'y a aucune trace de ses habitants, les seuls habitants étant une étrange espèce de chat... Tasomachi est un jeu d'aventure qui vous permet d'explorer librement le monde magnifique créé par le designer nocras. Dans le rôle de la jeune protagoniste Yukumo, réparez votre dirigeable bien-aimé en explorant la ville mystérieuse recouverte par la brume crépusculaire pour collecter des sources cachées de la Terre et aider à restaurer l'éclat perdu de la ville. Appréciez ce monde unique aux accents de fantasy orientale, parfaitement complété par la bande-son mystique du compositeur Ujico*. La ville

Promenez-vous et explorez cette ville mystérieuse et magnifique. La tribu Nezu, les seuls habitants restants de la ville, pourrait bien vous fournir des informations utiles sur les sources de la Terre. Sanctuaires

Mettez vos compétences à l'épreuve dans les "Sanctuaires" situés à la périphérie de la ville. Votre dirigeable

Montez dans le fidèle dirigeable de Yukumo pour explorer les quais, les vallées et les lacs. Rassemblez les Sources de la Terre pour étendre le champ de votre aventure encore plus loin. Changements de tenues et autres extras

Collectez de l'argent en ville pour changer de tenue et décorer votre chambre. Essayez de compléter la collection complète !