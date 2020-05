Task Force Kampas met les gaz direction Nintendo Switch

Si l'univers des shoot'em up a défilement vertical peine à se diversifier, Casiopea et l'éditeur Eastasiasoft tentent de tirer leur épingle du jeu avec la sortie de Task Force Kampas sur Nintendo Switch. Disponible d ans le courant de la semaine 19 (entre le 4 et le 8 mai 2020), le jeu inspiré des shoot'em up japonais d'antan sera proposé au prix de 5,99€ sur l'eShop. Pour avoir un meilleur aperçu de son contenu, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel ainsi qu'un trailer.

S'inspirant de l'âge d'or des shoot'em up japonais, Task Force Kampas combine l'action rétro avec les techniques modernes, en ajoutant de nouvelles mécaniques et des stages générés aléatoirement avec des boss dessinés à la main. Le jeu peut être terminé, mais les joueurs expérimentés trouveront un moyen de continuer au-delà des crédits de fin et de décrocher des scores toujours plus élevés ! Le jeu rythmé et la bande-son rythmée s'associent pour créer une expérience audiovisuelle intense.