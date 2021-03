Tanuki Justice - Le Run & Gun version Tanuki disponible en version physique sur Nintendo Switch

Dernier titre du développeur peur indépendant François Perez bien connu du milieu avec son label Wonderboy Bobi, Tanuki Justice est un Run'n Gun nerveux disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis décembre 2020. En 2021, l'éditeur indépendant PixelHeart signe un contrat avec le développeur pour proposer aux allergiques du dématérialisé une version physique de Tanuki Justice.

Disponible au prix de 29,90€ sur la boutique en ligne de PixelHeart, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous, accompagné de nos premiers pas dans ce monde infernal.

A propos du jeu :

Tanuki Justice est un run'n gun ultra nerveux dans lequel vous incarnez un frère et une sœur tanuki. Vous y affrontez des ennemis par centaines dans un Japon féodal. Des environnements variés avec des paysages de toutes sortes, des musiques rétro et dynamiques, des situations nombreuses et originales et une difficulté rappelant les bons vieux jeux d’arcade. Un gameplay à la fois simple et riche permettant des actions spectaculaires. Possibilité de jouer à deux pour encore plus de fun et des challenges qui mettront en difficulté les joueurs les plus habiles. Le temps sera votre pire ennemi.

Caractéristiques :