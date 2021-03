Tandem : A Tales of Shadows - Un duo improbable s'en va en exploration sur Nintendo Switch

Dernier né du studio de développeur indépendant Parisien Monochrome, Tandem: A Tale of Shadows est un puzzle / plateformer se déroulant à la fin du XIXème siècle du côté de Londres, et met en scène un duo improbable composé de la jeune Emma et d'un ours en peluche dénommé Fenton. Ensemble, ils devront résoudre les énigmes du manoir des Kanes. Attendu dans le courant de l'année 2021 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION DE THOMAS KANE.

Thomas, l’ainé des enfants Kane, a mystérieusement disparu l’année de ses 10 ans. Sa sœur, Emma, ​​aujourd’hui âgée également de 10 ans, et son fidèle ours en peluche Fenton décident de mener l’enquête sur cette disparition. Emma décide alors de revivre la dernière journée passée en compagnie de son frère pour tenter de découvrir ce qui est arrivé à Thomas. Courageuse, elle se lance dans l’aventure ! Mais le manoir est à présent étrange et effrayant. Il y flotte comme une ambiance de mystère et de magie, rappelant celle des spectacles de ses parents, Henry et Margareth Kane, le plus célèbre duo d’illusionnistes d’Angleterre de l’époque. Où cette enquête la conduira-t-elle ? UN PUZZLE-PLATEFORMER ORIGINAL DE 48 NIVEAUX

Un gameplay unique

La seule manière que vous aurez de résoudre les puzzles dans ce jeu est d’utiliser la lanterne d’Emma (vue de haut) pour créer les ombres qui vont permettre à Fenton (vue de côté) de se déplacer et de progresser dans l’enquête. Explorer cinq univers différents

C’est dans un ancien manoir victorien du 19e siècle qu’Emma et Fenton évolueront pour progresser à travers cinq mondes très différents, à la fois magnifiques et effrayants. Une grande variété de mécaniques

48 niveaux de gameplay évolutif vous feront découvrir des puzzles, des plateformes et des séquences d’actions. Affronter des nombreux ennemis

Emma et Fenton devront intelligemment éviter de nombreux ennemis et passer des bosses à la fin de chaque univers. A vous d’être rapide et rusé !